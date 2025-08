Seniorzy ZHP spotkali się w Świeciu. W centrum uwagi jest ich patron, Czesław Porożyński [zdjęcia]

W Kujawsko-Pomorskiem spadła liczba nowych ofert pracy. W czerwcu do urzędów pracy w regionie trafiło o połowę ofert mniej, w porównaniu do ubiegłego … Czytaj dalej »

Czesław Porożyński został aresztowany przez gestapo w 1943 r. W trakcie przesłuchania nie przyznał się do konspiracji, jednak inni działacze przekazali Niemcom obciążające go informacje.

- Ten rok jest dla nas takim szczególnym rokiem, dlatego że nasz bohater, czyli Czesław Porożyński zginął w 1945 roku. Dzisiaj odsłaniamy tablicę upamiętniającą jego działania w Świeciu, na budynku, w którym mieszkał i konspiracyjnie działał - mówi Ewa Joachimiak, komendantka kręgu ZHP „WATRA" im. hm. Czesława Porożyńskiego. Na Dużym Rynku w Świeciu odbyło się także 20-lecie powstania Kręgu Seniorów „WATRA” im. hm. Czesława Porożyńskiego działającego w Hufcu ZHP Świecie-Powiat. W wydarzeniu uczestniczyli seniorzy z wielu zakątków regionu – druhny i druhowie z Bydgoszczy, Inowrocławia, Mogilna, Torunia, Strzelna, Szubina i Janowca Wielkopolskiego, a także goście z Gdyni i Kwidzyna. Czego druhny nauczyły się w harcerstwie? - Wszystkiego. Przede wszystkim być odważnym, podejmować dobre decyzje, no i śpiewać... - Nauczyły się życia. Od dziecka sobie radzą i pomagają innym. To jest najważniejsze...

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.