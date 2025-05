Tu wybory prezydenckie już się odbyły. Symulacje w 16 szkołach w regionie

2025-05-16, 06:50 Monika Kaczyńska/Redakcja

Symulację zorganizowało Stowarzyszenie Młodzi dla Kujawsko-Pomorskiego/fot. Monika Kaczyńska

Komisja wyborcza, karty do głosowania i urny - młodzi z 16 szkół ponadpodstawowych w regionie wzięli udział w symulacji wyborów prezydenckich.

Zorganizowało ją Stowarzyszenie Młodzi dla Kujawsko-Pomorskiego. Wszystko wyglądało jak podczas prawdziwego głosowania. Frekwencja wyniosła 48 proc.



- Łącznie rozesłaliśmy do szkół 6 tys. kart do głosowania. Szkoły powołały swoje komisje wyborcze, więc było profesjonalnie – tak, jak to wygląda podczas prawdziwych wyborów - opowiada Tomasz Sobczak ze stowarzyszenia. - Szkoły przeprowadziły głosowania, a na koniec sporządziły protokoły. Frekwencja w naszej symulacji wyborów prezydenckich wyniosła 48 proc. Dla porównania - w ostatniej symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego sprzed roku - frekwencja wyniosła 45 proc., więc widać tu pewną poprawę. Miejmy nadzieję, że ta poprawa będzie oznaczała coraz wyższe wyniki frekwencyjne, nie tylko w zbliżających się wyborach.



- Naszym celem jest m.in. pokazywanie poprzez praktykę, jak działają procesy wyborcze, zachęcanie młodych ludzi, aby poszli na wybory. Jest to też okazja dla uczniów, aby mieć bezpieczną przestrzeń do wyrażania swojej opinii przed osiągnięciem wieku wyborczego - mówili członkowie Stowarzyszenia Młodzi dla Kujawsko-Pomorskiego.



Wybory prezydenckie odbędą się w najbliższą niedzielę (18 maja).