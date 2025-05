14-latka na hulajnodze potrącona na przejściu w Świeciu. Zawiniła kierująca autem [wideo]

2025-05-15, 10:59 Redakcja

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na ul. Wojska Polskiego w Świeciu/fot. KPP w Świeciu

Do kolizji auta osobowego i hulajnogi doszło na ul. Wojska Polskiego w Świeciu. 14-latka kierująca hulajnogą została przewieziona na diagnostykę do szpitala – na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń.

- 30-letnia kierująca osobowym oplem, zjeżdżając z ronda, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującej hulajnogą elektryczną i potrąciła 14-latkę, która przejeżdżała przez przejście dla rowerzystów. Nastolatka trafiła na diagnostykę do szpitala. Na szczęście okazało się, że nie doznała obrażeń zagrażających życiu, a zdarzenie zostało zakwalifikowane przez mundurowych z drogówki jako kolizja drogowa – informuje kom. Joanna Tarkowska z KPP w Świeciu.



- Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, kierująca osobówką została ukarana mandatem w wysokości 2000 złotych i 12 punktami karnymi – przekazuje.



Policja przypomina, że jeżdżąc hulajnogą elektryczną, mamy obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku braku drogi dla rowerów można poruszać się po jezdni tylko, gdy ruch pojazdów na danej drodze odbywa się z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h. Gdy prędkość na danej drodze jest większa niż 30 km/h, musimy poruszać się chodnikiem.



Maksymalna prędkość w przypadku drogi dla rowerów i jezdni wynosi 20 km/h. Na chodniku należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.



Kierujący hulajnogą musi mieć co najmniej 10 lat i posiadać kartę rowerową bądź prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Podczas kierowania hulajnogą elektryczną nie ma obowiązku korzystania z kasku ochronnego, jednak jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa.