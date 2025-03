Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania w Grudziądzu. Paliło się także na rynku w Łasinie

2025-03-09, 19:27 Informacyjna Agencja Radiowa/Redakcja

Pożar na rynku w Łasinie w powiecie grudziądzkim/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, Facebook

Tragedia w Grudziądzu - jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w pożarze, który wybuchł w kamienicy przy ul. Włodka. Do szpitala trafił także człowiek ranny w pożarze w Łasinie w powiecie grudziądzkim.

Do obu zdarzeń doszło w niedzielę po południu. - Ze zgłoszenia w Grudziądzu wiadomo było, że pali się na drugim piętrze kamienicy przy ul. Włodka – opowiada Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Po dojeździe i przeszukaniu pomieszczeń okazało się, że nie żyje jedna osoba. To kobieta, jak ustalono – w wieku 54 lat.



Ranny został mężczyzna z tego samego mieszkania, zabrano go do szpitala. Na czas akcji ratunkowej strażacy ewakuowali też pozostałych mieszkańców kamienicy. Pożar został już ugaszony. Przyczyny zdarzenia na razie nie są znane.



Do pożaru doszło także w niedzielę po godz. 16.00 na rynku w Łasinie w powiecie grudziądzkim. Jak informują strażacy, jedna poszkodowana osoba została zabrana do szpitala.