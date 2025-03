Olimpiada dla przyszłych marynarzy i nie tylko. Na UKW wykazali się wiedzą o żegludze

2025-03-07, 19:49 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych/fot. Wody Polskie - RZGW w Bydgoszczy, Facebook

Część uczestników swoją przyszłość wiąże z żeglugą – w Bydgoszczy odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych. Wydarzenie zorganizował Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

– Nasza olimpiada ma na celu popularyzację żeglugi na drogach wodnych, śródlądowych i morskich. Jest to IX olimpiada, do Bydgoszczy przyjechało 12 szkół – tłumaczy profesor Michał Habel, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UKW.



– Planuję pracować w przyszłości jako marynarz – mówi jeden z uczestników. – Chciałabym pracować na śródlądziu [na wodach śródlądowych – przyp. red.], nasza szkoła przygotowuje do pracy na środlądziu, i to chciałabym realizować w przyszłości – opowiada uczeń Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle.



– Jest duży problem, jeżeli chodzi o rzeki w Polsce, zostały bardzo zaniedbane. Praca na nas tylko na Zachodzie czeka – słyszymy od innego ucznia. – Fajnie by było – kierunki Ren, Dunaj, Holandia, Belgia – to byłoby marzenie – mówi uczestnik Olimpiady.



I miejsce zdobył Emil Krawczyk z III LO we Wrocławiu. Na II miejscu uplasował się Łukasz Myczka z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle, a na III Dawid Piechota z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.



Więcej w relacji poniżej.