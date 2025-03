Dr Ewa Krause: Kobiety ciągle muszą upominać się o swoje prawa [Rozmowa Dnia]

2025-03-07, 09:02 Maciej Wilkowski/Redakcja

Dr Ewa Krause w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Radosław Łączkowski

Dlaczego ciągle są dysproporcje między kobietami i mężczyznami na rynku pracy i czego kobiety oczekują, by być traktowane na równi z mężczyznami? O tym opowiadała w „Rozmowie Dnia” PR PiK dr Ewa Krause.

Co to jest „szklany klif", „uciekająca drabina", „dziurawy rurociąg" i jaki mają wpływ na ograniczanie rozwoju kobiet, niwelowaniu różnic, np. przy pokonywaniu kolejnych stadiów kariery zawodowej - mówiła w Polskim Radiu PiK dr Ewa Krause z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - Mimo pozytywnych zmian na rynku pracy, wciąż możemy zauważyć pewne nierówności w tej kwestii - opowiadała. - Analizy rynku pracy i w Polsce, i na świecie wskazują, że nie jest równo. Aktywność zawodowa kobiet jest na niższym poziomie, wskaźnik zatrudnienia również. Z kolei wyższy jest poziom bezrobocia, są też nierówności w wynagrodzeniach i nikła obecność kobiet na stanowiskach decydenckich, kierowniczych.



Jeśli chodzi o średnią unijną, to w Polsce w tym kontekście wypadamy lepiej? - pytał Maciej Wilkowski.

- Tak, ale to nie znaczy, że kobiety nie potrzebują wsparcia. Bardzo często kobiety realizują to kosztem życia rodzinnego, czy macierzyństwa. (…)



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.



