Dno rzek skrywa wiele skarbów. Z Brdy w Bydgoszczy wyłowiono XIX-wieczny rewolwer

Anwil przyznał w komunikacie, że doszło do nieplanowanego zatrzymania instalacji kwasu azotowego, co spowodowało pojawienie się rdzawego dymu z komina. Wdrożono… Czytaj dalej »

Jak opowiadał Polskiemu Radiu PiK, cała akcja trwała kilka minut. – Taki mój solowy wypad. Po prostu, na chwileczkę i dla relaksu, trwał dosłownie pięć minut. To był chyba drugi albo trzeci rzut, dosłownie. Nagle „bach!” – rewolwer Colta z 1851 roku. Poczułem mocniejszy chwyt. Mówię „aha”, złapało się coś mocniejszego. Tak, jak widziałem przez lustro wody, bo coś konstrukcyjnego. Jak wyciągnąłem magnes już na brzeg, z wrażenia prawie padłem. Było widać, że spędził trochę czasu w wodzie, aczkolwiek musiałby leżeć głęboką, bo po względnym oczyszczaniu okazało się, że sam surowy rewolwer wyglądał dość zdrowo – opisywał Wenderlich. To nie pierwszy ciekawy fant wyłowiony z Brdy. Wcześniej udało się wyciągnąć m.in. bagnet, czy kindżał kaukaski z przełomu XIX i XX wieku. Już 15 marca Fundacja Zielone Jutro organizuje kolejną akcję – sprzątanie lasu w Pieckach (gm. Nowa Wieś Wielka). W tym czasie również będzie okazja do połowu, tym razem w jeziorze.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.