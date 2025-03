Jechał slalomem, był pod wpływem narkotyków. Jazdę udaremnili mu świadkowie

Anwil przyznał w komunikacie, że doszło do nieplanowanego zatrzymania instalacji kwasu azotowego, co spowodowało pojawienie się rdzawego dymu z komina. Wdrożono… Czytaj dalej »

Do zdarzenia doszło w sobotę rano. Kierowcy zgłosili swoją interwencję na policję. - Przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali zgłaszających, którzy oświadczyli, że na trasie Potulice-Gorzeń zauważyli jadącego slalomem całą szerokością jezdni volkswagena - relacjonuje mł. asp. Kamil Smoliński, oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią. - W pewnym momencie auto zjechało na przystanek autobusowy. Zgłaszający, mając uzasadnione podejrzenie, że kierowca może znajdować się w stanie nietrzeźwości, postanowili wykorzystać tę okoliczność. Obaj zastawili swoimi samochodami stojącego volkswagena tak, aby siedzący za kierownicą mężczyzna nie mógł odjechać i natychmiast zadzwonili na numer alarmowy - przekazuje policjant. 39-letni kierowca volkswagena został zbadany alkomatem, nie wykryto jednak alkoholu w jego organizmie. - Relacja zgłaszających o stylu jazdy mężczyzny oraz jego pobudzenie i nerwowe zachowanie pozwoliło przypuszczać, że znajduje się pod działaniem środka odurzającego – tłumaczy oficer. Badanie narkotesterem na komendzie wykazało, że mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. - Dodatkowo, podczas kontroli osobistej mundurowi znaleźli przy 39-latku woreczek strunowy z narkotykami. Wstępne badanie wykazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina – informuje mł. asp. Smoliński. 39-latek usłyszał zarzuty posiadania zabronionych środków oraz prowadzenia pojazdu pod ich wpływem. Grozi mu do trzech lat więzienia. - Na pochwałę zasługuje wzorowa postawa zgłaszających, którzy mając podejrzenie, że jadący przed nimi kierujący może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod działaniem innych środków nie bali się zareagować – podkreśla mł. asp. Smoliński. - Jeżeli widzimy, że ktoś podejrzanie zachowuje się na drodze, łamie obowiązujące przepisy reagujmy. Telefon wykonany na numer alarmowy może zapobiec tragedii.

