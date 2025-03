Minister Siekierski na Welconomy Forum: Wyzwaniem jest zatrzymanie wzrostu cen energii

2025-03-03, 15:19 Polska Agencja Prasowa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski (z lewej) podczas sesji „Prezydencja Polski w Radzie UE. Bezpieczna i silna gospodarka, Europo! Droga do odzyskania konkurencyjności" inaugurującej Welconomy Forum w Toruniu/fot. Tytus Żmijewski, PAP

Minister rolnictwa Czesław Siekierski zauważył podczas Welconomy Forum w Toruniu, że rolnicy już teraz narzekają na suszę, co przełoży się na plony. Podkreślił, że jednym z wyzwań stojących przed UE jest obniżenie cen energii, które wprost wpływają m.in. na konkurencyjność branży rolnej.

Szef resortu rolnictwa uczestniczy w poniedziałek w Welconomy Forum w Toruniu. Pytany o to, czy polskiemu rolnictwu grozi w tym roku susza z uwagi m.in. na suchą zimę i małe opady śniegu, podkreślił, że rolnicy już na to narzekają. - Już w tej chwili rolnicy mówią, że mamy suszę w polskim rolnictwie, co wpływa na plony, na wydajność, a także zabezpieczenie pasz dla produkcji zwierzęcej. To wielkie wyzwanie - szczególnie na ziemi kujawsko-pomorskiej, w Wielkopolsce, czyli w tych częściach Polski, gdzie rolnictwo jest wysokoprodukcyjne - powiedział minister Siekierski.



Pytany przez dziennikarzy o wyzwania stojące przed polskim rolnictwem wskazał, że jednym z nich jest „zatrzymanie wzrostu cen energii". - Ma to wpływ na warunki życia rodzin, ale także obniżenie konkurencyjności gospodarek europejskich na tle świata, a także na obniżenie konkurencyjności europejskiego rolnictwa - podkreślił minister Siekierski.



Dodał, że przeciwdziałanie zmianom klimatu jest niezwykle ważne, ale wszelkie instrumenty do tego stosowane winny być skalkulowane także w zakresie kosztów dla obywateli. - Zmiany klimatyczne przekładają się na ogromne zagrożenia m.in. dotyczące braku wody. To woda będzie w przyszłości głównym czynnikiem, który będzie wpływał na rozwój. „Zielony Ład" musi jednak ulec zmianie. Nie może być bowiem tak, że przeciwdziałanie zmianom klimatu tak mocno odbija się na cenach energii - ocenił minister.