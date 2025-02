Wjechał w cztery zaparkowane auta i hulajnogę. Pirat drogowy w Bydgoszczy

2025-02-23, 14:49 Marcin Kupczyk/Redakcja

Szalony nocny rajd, niszczenie pojazdów, a w konsekwencji zatrzymanie i spodziewana surowa kara. – Młody kierowca, który stracił panowanie nad kierownicą, został zatrzymany dziś w nocy – relacjonuje kom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.

Do zdarzenia doszło na pl. Poznańskim. – 24-latek nie dostosował prędkości do warunków na drodze i wjechał w zaparkowane pojazdy marek Fiat, Kia, Volkswagen oraz Opel i uderzył w znajdujące się tam hulajnogę elektryczną, znak drogowy oraz skrzynkę energetyczną – mówi policjantka. – Jak się okazało po sprawdzeniu jego danych personalnych w policyjnych system informatycznych, mężczyzna miał czynny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawdzono również jego trzeźwość, tutaj nie było zastrzeżeń. Nikomu się nic nie stało.



– W tej sprawie będzie prowadzone postępowanie dwutorowo – zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu za popełnione wykroczenie, a także będzie do rozliczenia kwestia złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów – zapowiada kom. Kowalska.