Kolizja z udziałem autobusu elektrycznego we Włocławku. Producent oceni, czy ruszy naprawa

2025-01-30, 19:07 Marek Ledwosiński/Redakcja

Elektryczny autobus został poważnie uszkodzony. To skutek czwartkowego wypadku/fot: zdjęcie ilustracyjne, Facebook, Włocławek

Elektryczny autobus, należący do włocławskiego MPK miał wypadek. Pasażerom nic się nie stało, ale autokar został poważnie uszkodzony.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy Bluszczowej z Jaśminową na osiedlu Michelin. W autobus komunikacji miejskiej uderzyło osobowe BMW. Kobieta, która prowadziła osobówkę, trafiła do szpitala. Jej auto jest zniszczone.



Pasażerom autobusu nic się nie stało, ale „elektryk” jest poważnie uszkodzony. Nie da się go naprawić w warsztatach włocławskiego przewoźnika. Autobus trafi do producenta i tam zapadnie decyzja, czy ruszy jego naprawa, czy też pojazd pójdzie na złom.



Włocławskie linie komunikacyjne obsługuje już kilkanaście autobusów elektrycznych. Ten był historyczny, bo pierwszy.