Pierwszy autobus elektryczny wyjechał na drogi powiatu świeckiego [wideo + zdjęcia]

Pierwszy autobus elektryczny pojawił się już na drogach powiatu świeckiego. To na razie test tego pojazdu. Sprawdzane są jego możliwości na dłuższych trasach poza miastem. - To jest przyszłość. Będziemy bardzo zadowoleni, jeśli liczby tych pojazdów będzie coraz większa - mówi Ryszard Kołudkiewicz, prezes PKS Bydgoszcz. - Pewnym ograniczeniem na pewno jest ich zasięg, ale linie komunikacji do 20-30 km są dla nich wystarczające. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji w której autobus nagle stanie, a wokół nie będzie żadnej stacji ładowania. Pojazd zaprezentowano dziennikarzom. - Na tego typu inwestycje można uzyskać wsparcie ze środków unijnych. Najpierw musimy być jednak przekonani, że pojazdy spełnia nasze oczekiwania, a przede wszystkim nie zawiodą pasażerów - twierdzi Paweł Knapik, starosta powiatu świeckiego. - Zaczynamy dopiero testy na liniach powiatowych. Autobus musi obsłużyć linię, wrócić i jeszcze mieć zapas na kolejny kurs.

