W nowych blokach BTBS znajdzie się 127 mieszkań. Inwestycja na półmetku [zdjęcia, wideo]

2025-01-29, 16:47 Damian Klich/Redakcja

Bloki zostaną oddane do użytku w trzecim lub czwartym kwartale tego roku/fot. Damian Klich

Wiecha zawisła na dachu bloków budowanych przez Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Nowe budynki zlokalizowane są na rogu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej. Powstaje 127 mieszkań społecznych, przeznaczonych dla osób, których nie stać na kupno własnego mieszkania.

– Partycypacja mieszkańców będzie wynosiła – w zależności od wielkości mieszkania – ok. tysiąca złotych za metr kwadratowy, więc przy 40-metrowym mieszkaniu mieszkańcy będą wpłacali swój udział własny – ok. 40 tys. złotych. A przy tych najmniejszych mieszkaniach czynsz znacznie poniżej tysiąca złotych, zaczyna się od 600 kilkudziesięciu złotych – mówi Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.



– To forma alternatywna do budownictwa komunalnego. Mieszkańcy, którzy są w kolejce na mieszkania komunalne, mają możliwość pierwszeństwa w wyborze tych mieszkań – także ok. 30 proc. mieszkań w tym BTBS będzie zasiedlonych właśnie przez mieszkania, którzy oczekiwali na mieszkania komunalne. Oczywiście, kiedy rezygnujemy z najmu takiego mieszkania, indeksowana kwota udziału własnego jest nam zwracana – wskazał.



Bloki zostaną oddane do użytku w trzecim lub czwartym kwartale tego roku. Inwestycja prowadzona przez Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, firmę EBUD Przemysłówka i miasto Bydgoszcz kosztuje 54 miliony złotych. Kolejne mieszkania społeczne powstaną przy ulicy Posłusznego w Fordonie.



Więcej w relacji poniżej.

Relacja Damiana Klicha