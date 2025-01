Donald Tusk: Nie będę wyciągał dramatycznych konsekwencji z powodu przejęzyczenia

2025-01-28, 16:00 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Donald Tusk/Marcin Obara, PAP

Premier Donald Tusk, odnosząc się do słów szefowej MEN Barbary Nowackiej o „polskich nazistach”, zaapelował, by „odróżniać to, co jest głupim przypadkiem, od bardzo groźnych aspektów realnej polityki”.

W poniedziałek Barbara Nowacka podczas międzynarodowej konferencji „My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy” zorganizowanej w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz–Birkenau powiedziała, że „na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady”. Jak wyjaśnił resort, minister „wyraźnie przejęzyczyła się”.



Premier Tusk zapowiedział, że dymisji nie będzie

Podczas wtorkowej konferencji zapytano premiera, czy w nawiązaniu do przejęzyczenia, poza konsekwencjami wizerunkowymi, mogą się pojawić personalne. Premier zaprzeczył. – Nie będę wyciągał jakichś dramatycznych konsekwencji z powodu przejęzyczenia. Gdyby politycy mieli dawać swoje głowy w związku z tym, że się przejęzyczyli, to nie wiem, czy byliby kiedykolwiek chętni do sprawowania jakichkolwiek funkcji – powiedział.

Szef rządu dodał, że „w polityce ważne są intencje, czyny i działania, a nie przejęzyczenia”.



Jak zaznaczył, nikt nie musi mu przypominać, że obozy koncentracyjne w Polsce były budowane i prowadzone przez niemieckich nazistów. – Wszyscy w Polsce wiemy, że były to niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne – podkreślił.



Nawiązał też do swojego dziadka, byłego więźnia obozu, który „był i do dzisiaj jest obiektem kampanii nienawiści i pogardy, organizowanej przez tych, którzy są gotowi tego typu historię przeinaczać, przekłamywać – po to, żeby atakować premiera swojego kraju w sposób od wielu, wielu lat zupełnie nieakceptowalny”.



Tusk zaznaczył, że ma to swoje konsekwencje polityczne. Wskazał, że „są dzisiaj w Polsce politycy i partie polityczne, które blisko współpracują z partiami, na przykład w Niemczech, które nie kryją swojego sentymentu do nazistowskiej przeszłości, które kwestionują polskie granice”. Dodał, że „to jest problem, a nie przejęzyczenie pani minister”.



Szef rządu zaapelował, by „odróżniać to, co jest głupim przypadkiem, od bardzo groźnych aspektów realnej polityki”.



Barbara Nowacka przeprosiła w mediach społecznościowych

We wtorek rano na X minister edukacji napisała, że „oczywiste jest, że obozy zbudowali Niemcy, a polskich nazistów nie było. I jest to prawda historyczna. Również o tym wielokrotnie mówiłam w trakcie wystąpienia na konferencji w Krakowie. Za oczywiste przejęzyczenie przepraszam”.



Zdaniem posła PiS Mariusza Błaszczaka Nowacka powinna podać się do dymisji po tej wypowiedzi. – Co do minister Nowackiej – jeśli ma honor, to powinna sama podać się do dymisji. Taka antypolska wypowiedź powinna dyskwalifikować z polityki – napisał szef klubu PiS na X. W Polsacie News stwierdził, że jeśli Nowacka sama nie złoży dymisji, PiS będzie domagało się jej odwołania.