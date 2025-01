Pokona ponad 8 tysięcy kilometrów, by uczyć dzieci. Bydgoska studentka leci do Kambodży

Zbierane są: długopisy, kredki, pisaki, kreda, plastelina, krepa/bibuła, taśma/klej, nożyczki, plecaki, artykuły do DIY/kreatywne (np. samoprzylepne, ruszające się oczy, piórka, pompony), a na indywidualną prośbę nauczycielki – szczoteczki do zębów. Zbiórka trwa w kampusie głównym (Collegium Maius) UKW przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy, na I piętrze w „Akwarium”.

Alicja Buczkowska będzie przebywać w Kambodży od 4 lutego do 3 marca. Wyjazd jest prywatny. Wcześniej Studentka UKW brała już udział w wolontariatach, dostosowując zajęcia do potrzeb lokalnych społeczności. Na przykład w Rwandzie pracowała w szkole i przedszkolu, prowadziła zajęcia artystyczne na półkoloniach, a w Kolumbii uczyła angielskiego w salce przy parafii.

- Przede wszystkim będę uczyła języka angielskiego, ale chciałabym, żeby te zajęcia nie były zwykłe, przewidywalne, że dzieci usiądą z książką, a ja będę wykładała język - mówi Alicja Buczkowska. - Zdecydowanie tak bym nie chciała. Wolałabym, żeby one się bawiły, żeby doświadczyły, jak można się uczyć zmysłami i, co ważne, że nie znając wspólnego języka potrafimy się dogadać. Nasze zajęcia przeplotę na pewno lekcjami muzyki - nie wyobrażam sobie inaczej. Skrzypce jadą ze mną. Pewnie niektóre dzieci po raz pierwszy zobaczą skrzypce - w Afryce tak było. Każdy chciał ich dotknąć, przetestować. Liczę na to samo w Kambodży.

