Wyjątkowe znalezisko w Brześciu Kujawskim. Archeolodzy odkryli fundamenty zabytku

2025-01-27, 07:46 Marek Ledwosiński/Redakcja

Brześć Kujawski przygotowuje się do jubileuszu. W centrum miasta odnaleziono średniowieczne fundamenty ówczesnego ratusza/fot: zdjęcie ilustracyjne, brzesckujawski.pl

Brześć Kujawski odsłania swoją historię. Podczas robót drogowych w centrum miasteczka robotnicy dokonali ważnego odkrycia. Od razu do akcji wkroczyli archeolodzy.

Brześć Kujawski szykuje się do jubileuszu. Miasto będzie obchodzić 775. urodziny. W ścisłym centrum miasteczka na placu króla Łokietka, który przecież tutaj się urodził, trwają roboty. Koparka dokopała się do skarbu. Fundamenty średniowiecznego ratusza miejskiego, bądź precyzyjnej byłoby powiedzieć, że to siedziba kasztelana.



Archeolodzy i historycy wiedzieli, że gdzieś w obrębie dzisiejszego placu Łokietka, budowla faktycznie tam stała. Odkrycie fundamentów kamiennych precyzuje to miejsce. Robotnicy znaleźli jeszcze jeden element, to fundamenty cokołu, na którym stało w latach 30. popiersie Marszałka Piłsudskiego. Tuż po wybuchu wojny, zgodnie z miejskim przykazem, jeden z mieszkańców zdemontował i ukrył popiersie, żeby nie zniszczyli go Niemcy. Ślad po nim zaginął. Miasto liczy na to, że gdy nagłośni się sprawę, znajdzie się ktoś, kto wie cokolwiek o losach rzeźby. Jeśli nie, na placu Łokietka pojawi się replika.