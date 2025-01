Zderzenie ciężarówki z osobówką w Jarużynie. Dwie osoby są ranne, w tym roczne dziecko

2025-01-24, 13:03 Wiktor Sobociński/Redakcja

W wypadku ranne zostały kobieta i dziecko/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500, Facebook

Kobieta z rocznym dzieckiem zostały poszkodowane w wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką przewożącą nieczystości w podbydgoskim Jarużynie. Niedługo później doszło do drugiego wypadku – z udziałem karetki przewożącej ranną wcześniej kobietę.

– Tuż przed przybyciem pierwszych zastępów otrzymaliśmy informację od świadków zdarzenia, że samochód ciężarowy zaczął się palić, natomiast został szybko ugaszony przez osoby z przejeżdżających samochodów i osoby, które były świadkami tego zdarzenia – mówi o zdarzeniu w Jarużynie kapitan Jędrzejczak z bydgoskiej komendy PSP. – Kierująca samochodem osobowym była uwięziona, została uwolniona przez strażaków z pojazdu i przekazana pogotowiu ratunkowemu.



Roczne dziecko trafiło do szpitala. Niestety, karetka przewożąca matkę dziecka także miała wypadek. - Samochodem osobowym podróżowała kobieta wraz z małym dzieckiem. Zarówno ona została zabrana karetką pogotowia do szpitala, jak i dziecko, ale osobnymi karetkami. W czasie przejazdu karetki z poszkodowaną, nieprzytomną kobietą do szpitala doszło do kolejnego zdarzenia na ul. Pelplińskiej w Bydgoszczy. Ta karetka zderzyła się z innym samochodem osobowym - informuje kom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy. Zarówno kobieta poszkodowana w pierwszym zdarzeniu, jak i ratownik z karetki, trafili do szpitala.



Więcej wkrótce.