Imprezy na finał WOŚP, ale nie tylko. Co będzie się działo w regionie? [przewodnik na weekend]

2025-01-24, 11:49 Redakcja

Dom Muz Podgórz w Toruniu zaprasza na warsztaty tworzenia masek karnawałowych/fot. ilustracyjna, Pixabay

Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci, zwiedzanie z przewodnikiem, potańcówki - to niektóre wydarzenia, jakie w weekend ferii zimowych do wyboru mają mieszkańcy regionu.

BYDGOSZCZ



My Baby, czyli rodzinny biznes – spektakl

piątek, 24 stycznia, godz. 17:15, Kinoteatr Adria, ul. Toruńska 30

Trzeba mieć zasady, prawda? Prawda! Chyba że ktoś w zamian zaproponuje posadę prezesa zarządu dochodowej firmy... Przed takim dylematem staje 40-letni Adam. Jaką decyzję podejmie? Jedno jest pewne – po drodze nie zabraknie niespodzianek, które rozbawią do łez!



Orchestra4Young

piątek, 24 stycznia, godz. 18:00, Filharmonia Pomorska

Koncert finałowy czwartej już edycji warsztatów O4Y prowadzonych przez Adama Sztabę! To wydarzenie, podczas którego młodzi muzycy, pełni pasji i energii, zaprezentują efekty swojej wspólnej pracy na scenie. Talent, entuzjazm i kreatywność młodzieży w połączeniu z charyzmą Adama Sztaby sprawią, że ten wieczór stanie się świętem muzyki i młodzieńczej energii.



Wykonawcy:

Adam Sztaba – dyrygent, Emilia Hamerlik – trener wokalny, Młodzieżowa Orkiestra Filharmonii Pomorskiej (wyłoniona w trybie przesłuchań), Dziecięcy Chór Filharmonii Pomorskiej, Marta Trudzińska – przygotowanie Chóru.



Długi Dystans – koncert

piątek, 24 stycznia, godz. 18:00, Światłownia, ul. Św. Trójcy 15

Zespół działa od lipca 2020 roku. Kierunek muzyczny jest wypadkową zainteresowań członków grupy, więc znajdują się tu elementy bluesa, punka, hard rocka. W dwóch słowach można powiedzieć: „Pub Rock”. Skład: Wojtek Wardejn - wokal, saksofon, Piotr Koput – gitara, Jarosław Szczeciński – bas, Tomasz Senger – perkusja.



Warsztaty pisarstwa dokumentalnego z Mikołajem Grynbergiem

piątek, 24 stycznia, godz. 18:00, Dom Liter, ul. Podwale 15

Dom Liter zaprasza na warsztaty pisarskie z Mikołajem Grynbergiem. Cykl obejmie pięć spotkań w ciągu pierwszego półrocza 2025 roku. Uczestnicy spotkań będą pracować nad tym, jak uzyskać od swoich bohaterek i bohaterów dobrą historię. Jak ich słuchać, jak nie przeszkadzać w opowiadaniu, ale również jak pomagać. Jak nagrywać, jak redagować i jak dawać sobie radę z autoryzacją. Co wolno, a czego nie należy robić w pracy nad tekstem dokumentalnym. Będą też korzystać z różnych tekstów kultury, które są oparte na rozmowie.



Bookpresso z Zuzanną Dudkiewicz

piątek, 24 stycznia, godz. 18:00, Kawiarnia Zakładka, ul. Gdańska 5

„Trzy części: poezja, proza i listy – właśnie one tworzą Fragmenty. Powstałe na przestrzeni sześciu lat teksty to zbiór mikrohistorii, doświadczeń i uczuć, z których składa się każdy z nas. I tylko czytelnik może sprawić, by to co rozbite, ożyło na nowo w swojej pełni” – można przeczytać na stronie autorki, nieszymborska.pl. W cyklu Bookspresso spotkanie z Zuzanną Dudkiewicz, autorką „Fragmentów”, właścicielką profilu @szymborskiejzemnieniebedzie na Instagramie, twórczynią poezji i prozy poetyckiej.



Jazz u Hoffmana – w hołdzie Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu

Szymanowski/Afanasjew/Skowroński/Wójtewicz Quartet jest pomysłem dwóch wirtuozów: Macieja Afanasjewa i Karola Szymanowskiego. Połączenie brzmienia skrzypiec i wibrafonu, stanowi w ich wykonaniu nową jakość na gruncie akustycznego jazzu. Bogate i różnorodne doświadczenia Afanasjewa i Szymanowskiego obejmują całe spektrum jazzowej stylistyki poczynając od wczesnych i tradycyjnych form (Sekstet Henryka Majewskiego), aż do formacji awangardowych (Asocjacja Andrzeja Przybielskiego, Teatr Instrumentalny Ryszarda Miśka). Czerpiąc obficie z tych inspiracji, obaj muzycy twórczo wpisują się we współczesny nurt szeroko rozumianego jazzu, będąc w stanie komunikować się ze słuchaczami zarówno tradycyjnym językiem muzyki synkopowanej, jak i zaskakiwać bezkompromisowością nowatorskich poszukiwań. Zespół występuje w składzie: Maciej Afanasjew – skrzypce, Karol Szymanowski – wibrafon, Mirosław Skowroński – perkusja, Tymoteusz Wójtewicz – kontrabas.



Pod ferdeką, u Cioci Unrry: słodko-gorzki rok 1945 – potańcówka kostiumowa

piątek, 24 stycznia, godz. 19:00, Barka Lemara

Radość z wypędzenia hitlerowców miesza się z wielką niewiadomą losu wycieńczonej wojną Polski. Jak jednak radośnie nie zatańczyć, kiedy w ładowni barki są właśnie otwierane skrzynki z aprowizacją z demobilu? Stylizacja wieczoru: militarno-cywilny szyk lat 40., aktyw partyjny kontra buntownicza młodzież, zasłuchani w jazzie dandysi i portowi robotnicy. Wstęp wolny. Wejściówki do pobrania w Muzeum Legend Szyperskich (ul. Spichlerna 1) lub rezerwacja tel.: 503 584 840.



Weekend zabaw dla dzieci z Jeżykiem

sobota i niedziela, 25-26 stycznia, Focus Mall, ul. Jagiellońska 39-47

Pełen atrakcji weekend 25-26 stycznia z ulubionymi bohaterami Puls Kids! To wyjątkowa okazja, by dziecko mogło wziąć udział w niepowtarzalnych zabawach, a także spróbować swoich sił w castingu do reklamy telewizyjnej. Będzie mnóstwo śmiechu, niezapomnianych chwil i wyjątkowych wyzwań. A przede wszystkim dobra zabawa gwarantowana! Co czeka na dzieci?

Strefa castingu, Strefa fana, Strefa foto, Poszukiwacze skarbów, Memory strefa edukacyjna, Strefa z piratami i Refleksomierz.



Zimowe spacery dla rodzin

sobota, 25 stycznia, godz. 11:00, Pomnik Walki i Męczeństwa

Projekt Zabytek zaprasza na rodzinne spacery po Bydgoszczy z elementami animacyjnymi dla młodszych uczestników w każdy weekend ferii. Spacer przygotowany został specjalnie tak, aby pociechy się na nim nie nudziły a dobrze bawiły. Podczas około godzinnego spaceru uczestnicy poznają najciekawsze historie Bydgoszczy oraz zobaczą najważniejsze obiekty. Na trasie nie zabraknie zagadek i zadań dla najmłodszych.



Sobota z rodzinnymi planszówkami

sobota, 25 stycznia, godz. 12:00, Świetlica Narnia, Pomorska 57

Rodzinne planszówki to doskonała okazja, by spędzić czas w gronie najbliższych i poznać nowe osoby, zagrać w ulubioną lub nową grę. Do dyspozycji będą: gry planszowe, monopoly (bydgoska wersja, junior), warcaby i szachy, puzzle. Zaproszone są rodziny z dziećmi i młodzież.



Grupowe warsztaty z gipsu polimerowego „Śnieżna symfonia”

sobota, 25 stycznia, godz. 13:00, Centrum Kreatywności, ul. Jezuicka 20

Warto wyobrazić sobie zimowy, jasny dzień: miękki blask świecy sojowej, która przywita na warsztatach, kubek gorącej herbaty o aromatycznym zapachu w dłoniach i cieplutka pracownia artystyczna pomiędzy kamieniczkami Starego Rynku. Teraz dodać do tego piękną, ręcznie wykonaną podstawkę, samodzielnie wykonaną – idealną pod biżuterię, na świece lub do przechowywania kosmetyków i perfum.



„Dobrze się kłamie” – spektakl

sobota, 25 stycznia, godz. 16:00, Filharmonia Pomorska

Astronomicznie zabawny spektakl o skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Kto z przyjaciół ma najwięcej do ukrycia? Kto spośród przyjaciół coś ukrywa? Kto ma na koncie poważne kłamstwa, a kto tylko nieco ściemnia? Odpowiedzi ma dostarczyć niebezpieczna gra... Każdy, kto siedzi przy stole, ma podzielić się z przyjaciółmi zawartością swojego telefonu. Zwykły wieczór z przyjaciółmi zmienia się w prawdziwy sprawdzian z przyjaźni. Niektórym „ściemnianie” wyjdzie na dobre, inni całkowicie się pogrążą. Co ujawnią odczytane publicznie SMS-y i powiadomienia z Facebooka?



WOŚP w Kinie Orzeł

niedziela, 26 stycznia, godz. 12:00, Kino Orzeł, ul. ul. Marcinkowskiego 12-14

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (i Kino Orzeł) gra dla onkologii i hematologii dziecięcej! W ramach wydarzenia zostaną zaprezentowane dwa filmy: „Nawet myszy idą do nieba” i „Fenomen”.



33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

niedziela, 26 stycznia, godz. 12:00, Stary Rynek

W tym roku gwiazdą wieczoru będzie zespół Manchester. Wystąpią również m.in. grupa Łysa Góra, artyści ze Szkoły Tańca Bohema, Małgorzata Manthey, Last Chance, Michał Dawidko, zespół Bydzia-com-Band oraz DJ Keta. „Światełko do nieba” rozpocznie się o godz. 20:00.



„Senior aktywny i kreatywny” - powstaną obrazy strukturalne

niedziela, 26 stycznia, godz. 12:00, CH Auchan, ul. Rejewskiego 3

Zajęcia kreatywne zaplanowane specjalnie z myślą o seniorach powracają do Centrum Handlowego Auchan Bydgoszcz. Najbliższe spotkanie odbędzie się już w niedzielę handlową 26 stycznia, a jego uczestnicy stworzą trójwymiarowe obrazy. To wyjątkowa okazja, aby spędzić czas w miłej atmosferze, poznać nowe osoby o podobnych zainteresowaniach i odkryć w sobie pasję do tworzenia. Wstęp wolny. Podczas styczniowego spotkania z cyklu „Senior aktywny i kreatywny” powstaną obrazy strukturalne. Jest to rodzaj prac, na których można dostrzec warstwy i trójwymiarową fakturę. Taki efekt będzie można uzyskać poprzez naklejanie na płótno elementów dekoracyjnych i malowanie ich farbami akrylowymi. Tematyka prac zależy od kreatywności twórców. Można zatem tworzyć pejzaże, które odzwierciedlą piękno natury, wielobarwne abstrakcje czy portrety. W zajęciach może wziąć udział każdy senior.



„Suche oczy” – oprowadzanie kuratorsko-artystyczne

niedziela, 26 stycznia, godz. 12:00, Galeria Miejska bwa, ul. Gdańska 20

Oprowadzanie kuratorsko-artystyczne przez kuratorkę Emilię Orzechowską i Martę Szulc oraz premierę katalogu do wystawy. Emilia Orzechowska – kuratorka, artystka, producentka, animatorka kultury. Ukończyła studia filmoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, krytykę artystyczną na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Studium Animatorów Kultury w Gdańsku. Dyrektorka Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. W swojej niezależnej praktyce kuratorskiej lubi nieoczywiste miejsca i projekty site specific. Marta Szulc – (ur. 1980) absolwentka Wydziału Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jest artystką wizualną rozwijającą swoją praktykę artystyczną w obszarze malarstwa i rysunku. W większości prac bada własne lęki i próbuje je przepracować nadając im delikatną formę akwareli, ta estetyzacja lęku stała się sposobem na jego oswojenie. Obecnie koncentruje się na temacie traumy pokoleniowej. Poprzez własne doświadczenia w terapii oraz praktykę artystyczną chce wskazać na powszechność tych przeżyć, starać się je oswoić oraz dać przestrzeń do pracy z nimi.



Led Zeppelin Show by Zeppelinians

niedziela, 26 stycznia, godz. 18:00, Over the Under Pub, ul. Dworcowa 51

Koncert z muzyką legendarnej grupy Led Zeppelin w wykonaniu zespołu Zeppelinians, który jest obecnie uznawany za jeden z najlepszych tego typu w Europie. Koncert odbędzie się w ramach trasy 2025 Tour. Zeppelinians powstał z miłości do muzyki LED ZEPPELIN. Założony w 2016 roku przez fanów oraz profesjonalnych muzyków. To czterech wyśmienitych instrumentalistów, oraz zjawiskowy wokalista, którym jest Maksymilian Kwapień (finalista 9. edycji The Voice of Poland). Mają na koncie występy w Polsce, jak i za granicą.



TORUŃ



Warsztaty rysunku żurnalowego

piątek, 24 stycznia, godz. 14:00, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13

Prowadzenie: Weronika Pniewska.



Mayday 3 – Bigamistka – spektakl

piątek, 24 stycznia, godz. 17:30, Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11

Trzecia, niezależną część popularnej farsy. Mayday Bigamistka to najbardziej zwariowana teatralna huśtawka, cudowna podróż w klimatyczne lata 70. Analogowe telefony, płyty winylowe, kolorowe wnętrza, które tworzą doskonałe tło do przedstawienia tej szalonej historii.



Transformations - Rafał Iwański - koncert premierowy

piątek, 24 stycznia, godz. 19:00, Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6

Rafał Iwański (znany między innymi z grup Ala Meda, Voices Of The Cosmos czy Hati) zaprezentuje znakomicie przyjęty solowy projekt dźwiękowy „Transformations”.



O melancholii kobiet – psychoanalityczna dyskusja wokół książki „Chłopki” Joanny Kuciel-Frydryszak

sobota, 25 stycznia, godz. 10:00, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13

Prowadzenie: Beata Maciejewska-Sobczak. Współorganizator: Kujawskie Koło PTPP. Spotkanie w sali audiowizualnej w budynku B. Wstęp wolny



Zwiedzanie Dworu Artusa

sobota, 25 stycznia, godz. 12:00, Rynek Staromiejski 6

Zwiedzanie jednego z najbardziej charakterystycznych budynków toruńskiej Starówki. Pod okiem przewodników będzie można zajrzeć do reprezentacyjnych sal oraz zakątków na co dzień niedostępnych dla gości, wysłuchać burzliwej historii miejsca i budynku, a także odkryć wiele nieznanych ciekawostek i legend.



Rozszerzone zwiedzanie Fortu IV

sobota, 25 stycznia, godz. 12:00, Fort IV, ul. B. Chrobrego 86

Czas trwania 2h. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą latarek i ubiór butów sięgających za kostkę. Dochód ze zwiedzania w całości zostanie przekazany na WOŚP. Zapisy tel. 56 655 82 36 lub biuro@fort.torun.pl



Wystawa miniaturowych makiet i modeli kolejowych

sobota, 25 stycznia, godz. 12:00-18:00, poczekalnia Dworca PKP Toruń Główny, ul. Kujawska 1

Wystawa w ramach 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie można zobaczyć makietę z realnie odwzorowanym ruchem pociągów w skali 1:87, otrzymać porady modelarskie dla małych i dużych, zwiedzić kolejową izbę tradycji oraz poznać system informacji pasażerskiej, biletów i kasowników.



Opowieść Wigilijna

sobota, 25 stycznia, godz. 15:00, Aula UMK ul. Gagarina ul. Gagarina 11

Spektakl na motywach powieści Charlesa Dickensa w adaptacji Teresy Kurpias-Grabowskiej. Muzyczna opowieść o tym szczególnym dniu w roku, kiedy pieniądze tracą swoją wartość, w którym przerywamy pogoń za doczesnymi dobrami i skupiamy się na tym, co najważniejsze.



Maski Karnawałowe - warsztaty kreatywne

sobota, 25 stycznia, godz. 17:00, Dom Muz Podgórz, Poznańska 52

Inspirująca podróż po różnych zakątkach świata. Przenosiny w czasie i przestrzeni, aby odkryć sekrety i tradycje związane z tworzeniem masek karnawałowych. Uczestnicy odwiedzą tętniącą energią Brazylię, pełną przepychu i tajemnic Wenecję oraz cofną się w czasie, by poznać ciekawostki karnawałowe dawnej Polski.



Wystawa Małej Formy Graficznej

sobota, 25 stycznia, godz. 18:00, Klubokawiarnia Pers, ul. Mostowa 6

Wernisaż wystawy prezentującej małą formę graficzną - ponad trzydzieści prac wykonanych w różnych technikach, m.in. serigrafii, litografii, fotografii, wypukło- i wklęsłodruku, a także technikach cyfrowych. Wstęp wolny.



33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

niedziela, 26 stycznia, godz. 10:00- 21:00, Rynek Staromiejski, Rynek Nowomiejski i inne miejsca Torunia

W całej Polsce, ale i wielu zakątkach świata tego dnia rozgrzeją czerwone serca, wręczane przez wolontariuszy w zamian za wsparcie celu, jakim jest w tym roku onkologia i hematologia dziecięca. Hasło „Gramy na zdrowie!” i sama nazwa akcji zapowiadają jednak, że szczytnemu celowi towarzyszyć będą również liczne wydarzenia, w szczególności muzyczne. Nie inaczej będzie w Toruniu, gdzie na Rynku Staromiejskim od godzin przedpołudniowych przez scenę przewijać się będą zespoły dziecięce i młodzieżowe.



Stałym punktem Finału jest też Ściskawa (bicie rekordu w ściśnięciu jak największej liczby osób w sercu o powierzchni 25 metrów). Popołudnie to czas na rockowe granie, podczas którego zaprezentuje się toruńska siła czadowa, czyli rodzime zespoły mocnego uderzenia. Światełko do Nieba rozjaśni wieczorne niebo o godz. 20:00, a potem do ciszy nocnej przez scenę przewinie się jeszcze kilka gwiazd.



Wystawa miniaturowych makiet i modeli kolejowych

niedziela, 26 stycznia, godz. 10:00-16:00, poczekalnia Dworca PKP Toruń Główny, ul. Kujawska 1

Wystawa w ramach 33. Finału Wiejskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie można zobaczyć makietę z realnie odwzorowanym ruchem pociągów w skali 1:87, otrzymać porady modelarskie dla małych i dużych, zwiedzić kolejową izbę tradycji oraz poznać system informacji pasażerskiej, biletów i kasowników.



Niedziela w teatrze - Dziadkowie i dziadki

niedziela, 26 stycznia, godz. 11:00, Teatr Im. Wilama Horzycy, pl. Teatralny 1

Zaproszenie dla babć i dziadków wraz z wnuczętami na wspólne drugie śniadanie przygotowane przez Kawiarnię Wejściówka oraz warsztaty teatralne – z elementami bajkoterapii i wizualizacji. W rodzinnej atmosferze sprzyjającej wzmacnianiu międzypokoleniowych więzi będą tworzone oryginalne historie, wzbogacone o dźwięki, zapachy i ruch sceniczny. Bilety: 40 zł do nabycia online, w Biurze Obsługi Widzów oraz w kasie biletowej.



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w MDK

niedziela, 26 stycznia, godz. 11:00-20:00, ul. Przedzamcze 11/15

Przez cały dzień w budynku MDK będą odbywały się różnego rodzaju atrakcje m.in. maraton zumby (wejściówka: 30 zł do puszki), rodzinne gry i zabawy, loteria fantowa i wiele innych.



Targi Ślubne

niedziela, 26 stycznia, godz. 10:00-17:00, CKK Jordanki, al. Solidarności 1-3

Szeroka oferta sal weselnych, gastronomiczna, animatorska, muzyczno-taneczna, odzieżowa, jubilerska, dekoratorska, florystyczna, foto/video. Nie zabraknie strefy beauty oraz strefy pojazdów, a także ekspertów w dziedzinie, czyli wedding plannerów, którzy doradzą, jak przygotować się do tego wyjątkowego dnia.



Muzykoterapia dla seniorów

niedziela, 26 stycznia, godz. 11:00 i 12:30, Sala Prób CKK Jordanki, al. Solidarności 1-3

To nie koncert – to spotkanie z muzyką, które pozwala się odprężyć, rozbudzić kreatywność i wyobraźnię, a także poprawić koncentrację czy koordynację ruchową. Choć w nazwie widnieje słowo senior, to zajęcia przeznaczone dla każdego, kto chce się zrelaksować i doświadczyć czegoś nowego. Prowadzi je muzykoterapeutka i perkusistka Maja Wlazły. Zajęcia podzielone są na etapy: rozgrzewka, sekcja rytmiczna z ćwiczeniami, relaksacja z wizualizacją przy dźwiękach handpanu. Bezpłatne wejściówki w kasie CKK Jordanki w czwartki i piątki w godz. 13:00-19:00



Toruńscy sportowcy grają z WOŚP

niedziela, 26 stycznia, godz. 14:00-18:00, Centrum Handlowe Toruń Plaza

Wydarzenia będzie częścią toruńskiej edycji 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcji wezmą udział sportowcy toruńskich klubów. Jak pomóc? Sprawa jest prosta! Uczestnicy rozmawiają ze sportowcami, zjeżdżają na zjeżdżalni w Centrum Handlowym, a Toruń Plaza za każdy zjazd wrzuci do puszki WOŚP 2 zł!



Czas dla Nas: Czy pawana ma coś z pawiana, czyli karnawał w zoo – koncert dla dzieci

niedziela, 26 stycznia, godz. 15:00 i 16:30, Sala Prób CKK Jordanki, al. Solidarności 1-3

Z początkiem nowego, 2025 roku organizatorzy zapraszają najmłodszą publiczność na karnawałowy koncert, którego bohaterami będą zwierzęta: roztańczony słoń, łabędzie oraz paw i pająk, a także zajączek, sikorka i czyżyk. Uczestnicy mogą przyjść na koncert w towarzystwie swoich zwierzęcych przytulanek. Dobry humor oraz stroje karnawałowe również mile widziane. Cykl koncertów powstał z myślą zarówno o dzieciach, jak i rodzicach. Zajęcia wprowadzają maluchy w świat instrumentów, oswajają z ich brzmieniem, aktywizują do udziału w zabawach, jednocześnie pozwalając opiekunom na chwilę wytchnienia. Bilety: 25 zł dziecko, 35 zł dorosły, 80 zł rodzinny (2 dorosłych + 1 dziecko). Bilety w Kasie CKK Jordanki w czwartki i piątki w godz. 13.00-19.00, na stronie www.biletytos.pl



Koncert Zespołu TGD z okazji 10-lecia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Insieme-Razem”

niedziela, 26 stycznia, godz. 17:00, Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Szczecińska 38

Wstęp wolny – dobrowolna ofiara na cele charytatywne. Zabrzmią kolędy świata.



GRUDZIĄDZ



Koncert „Muzyczne Twarze Jacka Kawalca” z okazji Dnia Babci i Dziadka

piątek (24 stycznia), godz. 18:00, Centrum Kultury Teatr

TRIO Jacek Kawalec wystąpi w towarzystwie Julii Chmielnik (klawisze, wokal) oraz Bartka Papierza (gitary). Artyści wcielą się w postaci takie jak „Sting, Louis Armstrong, Robert Plant, Ryszard Riedel, Czesław Niemen i wielu innych. Żonglują stylami muzycznymi i szokują »wokalną kaskaderką«” – zapowiada Miasto.

Wstęp na koncert jest wolny. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie teatru od poniedziałku 20 stycznia.



Zubek & Pentz Piazzolla Duo – koncert

piątek (24 stycznia), godz. 19:00, Fado Cafe

- Wirtuoz gitary Janek Pentz i wielokrotnie nagradzany wokalista Piotr Zubek odkrywają na nowo zapomniane pieśni Astora Piazzolli – piszą organizatorzy. Koszt: 50 zł.



Stand up – wieczór komediowy | Rafał Sumowski

piątek (24 stycznia), godz. 19:00 Klub Akcent, ul. Wybickiego 38

Program „Gra półsłówek”, koszt biletu – 40 zł. Stand up dla widzów pełnoletnich.

Finał WOŚP

niedziela (26 stycznia), Centrum Kultury Teatr i Klub Akcent

W programie m.in. spektakle dla dzieci, pokaz iluzji, turniej sportowy, koncert. Program TUTAJ. https://grudziadz.pl/wydarzenie/49/22544/33-final-wosp-w-centrum-kultury-teatr-i-klubie-akcent



WŁOCŁAWEK



„Prawda” – spektakl

piątek (24 stycznia), 17:30 i 20:00, Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

- „Prawda” to brawurowa komedia o historii pewnego kłamstwa. Choć w spektaklu nie pada choć jedno szczere słowo, to bohaterowie nauczą się o prawdzie naprawdę wiele! – czytamy w zapowiedzi przedstawienia.



Bal Karnawałowy w Śródmieście Cafe

piątek (24 stycznia), godz. 16:00, Śródmieście Cafe, ul. 3 Maja 18

Wstęp wolny.



MostOwy – koncert

piątek (24 stycznia), godz. 18:00, Garage Hotel Włocławek, ul. Toruńska 113

Zespół MostOwy wykona covery utworów takich zespołów jak KSU, Hej, Lady Pank, TSA, Banda i Wanda, Oddział Zamknięty, Gardenia i Manaam!



Finał WOŚP

sobota-niedziela (25-26 stycznia), różne lokalizacje

W programie parkrun w parku na Słodowie, koncerty, pokazy tańca i walk rycerskich, nauka pierwszej pomocy. Program TUTAJ.



Walki białych kołnierzyków

sobota (25 stycznia), godz. 16:00, Gimnazjum nr 12 im. Karola Wojtyły we Włocławku, ul. Szkolna 13

Sparingi bokserskie osób uprawiających boks rekreacyjnie. Wydarzenie będzie transmitowane na YouTubie.



Wernisaż fotografii analogowej z lat 70'-80'

sobota (25 stycznia), godz. 18:00, Czarny Spichrz, Piwna 4

Wystawa prac Wojciecha Balczewskiego, Janusza Magielskiego, Juliusza Olechowskiego i Marka Kubickiego.



INOWROCŁAW

„Fotografia Nie-oczywista” – wernisaż

Piątek (24 stycznia), godz. 18:00, Muzeum im. J. Kasprowicza

Otwarcie wystawy fotografii inowrocławskiego fotografika Bogusława Kolanowskiego. - Nowa wystawa zabierze nas w Karkonosze i do Transylwanii. Będzie oczywiście i Inowrocław – zapowiada muzeum.



Finał WOŚP

niedziela (26 stycznia), godz. 14:00, Teatr Miejski, ul. Kilińskiego 16

W foyer czekać będą atrakcje dla dzieci, a na scenie – licytacje przedmiotów przekazanych przez darczyńców oraz koncerty zespołów: Euphorizone, 31 Cover Band, Massey, K.A.S.A. Szczegółowy program TUTAJ.



ŚWIECIE



Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

sobota-niedziela (25-26 stycznia), Hala Widowiskowo-Sportowa oraz Stadion K.S. Wda Świecie im. Zbigniewa Iwańskiego

W programie m.in. jazda samochodami po torze motocrossowym na stadionie, a w hali – występy wokalne, taneczne, liczne stoiska, żywa diorama historyczna (1917-1945), strefa dla dzieci z dmuchańcami, fotobudką 360°. Pełny program TUTAJ https://www.ckswiecie.eu/wydarzenia/kalendarz/details/2025-01-25/537-33-final-wosp



BRODNICA



Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

piątek-niedziela (24-26 stycznia), różne lokalizacje

Na piątek zaplanowano koncerty w Klubie Nurt, w sobotę m.in. orkiestrowy parkrun, a w niedzielę m.in. Bieg „Policz się z cukrzycą” i morsowanie na plaży Niskie Brodno, animacje i warsztaty dla dzieci oraz licytacje w Brodnickim Domu Kultury. Szczegółowy program TUTAJ.