Nocny wypadek w Kłódce. Zderzyły się dwie ciężarówki, dwie osoby zostały ranne

2025-01-23, 08:10 Redakcja

Do wypadku doszło przed północą/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Do czołowego zderzenia dwóch ciężarówek doszło w nocy na drodze krajowej nr 16, między Grudziądzem a Łasinem, w Kłódce. Dwie osoby zostały ranne.

Wypadek wydarzył się przed północą



- Na łuku drogi czołowo zderzyły się dwa samochody ciężarowe z naczepami. W wyniku zderzenia kabiny obu pojazdów zostały poważnie zniszczone, a kierowcy uwięzieni wewnątrz pojazdów. Natychmiast podjęto akcję ratunkową, strażacy wykorzystali narzędzia hydrauliczne, by ewakuować poszkodowanych. Obaj mężczyźni zostali przetransportowani do szpitala - mówi młodszy aspirant Łukasz Rosada z grudziądzkiej komendy.



- Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przyczyną było niedostosowanie prędkości przez jednego z kierowców, który na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym innym samochodem ciężarowym - dodaje.



Droga nadal jest zablokowana, wyznaczono objazd przez Dusocin-Kalmuzy-Łasin. Utrudnienia mogą potrwać do ok. 17:00.