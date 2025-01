Toruń rozszerza sieć linii tramwajowych, ratusz szuka wykonawcy. Przetarg ogłoszony

2025-01-21, 07:48 Redakcja

Toruń ogłosił przetarg na zaprojektwanie nowej zajezdni i linii tramwajowej/fot: © UMT 2025, autor: Małgorzata Litwin, licencja: CC BY-NC 4.0

Miasto, za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji, ogłosiło przetarg na zaprojektowanie nowej zajezdni i linii tramwajowej. Tym samym Toruń stawia na rozwój miejskiego transportu publicznego, w tym szybkiego, ekologicznego transportu tramwajowego.

W ramach przetargu ma powstać również nowa zajezdnia tramwajowa. Jak zaznacza Urząd Miasta, dotychczasowa liczy sobie tyle lat, co toruńska komunikacja miejska. Została wybudowana w 1891 roku i obecnie nie jest w stanie kompleksowo obsłużyć takiej liczby tramwajów, jaką dysponuje Toruń.



Nowa zajezdnia będzie zlokalizowana w zachodniej części Torunia (w tzw. Strefie Toruń-Zachód, która została wskazana w kierunkach rozwoju przestrzennego Torunia na lata 2024-2029+), tuż przy granicy miasta, na przedłużeniu ul. Łukasiewicza (pomiędzy Castoramą a lotniskiem), na terenie o powierzchni ok. 11,5 hektara. Będzie ona przygotowana do obsługi nowoczesnego taboru.



– Znajdzie się w niej hala naprawczo-warsztatowa m.in. z tokarką podtorową i stanowiskiem do oceny stanu kół oraz hala odstawcza. Przy budowie istotna będzie również dbałość o ekologię. Obiekt będzie energooszczędny, planuje się zastosowanie w nim odnawialnych źródeł energii, jej magazynowanie i dalsze wykorzystanie. W zajezdni będzie funkcjonował system retencji wód opadowych, a w myjni zastosowany zostanie zamknięty obieg wody, dzięki czemu znacznie zmniejszy się jej zużycie – wymienia Urząd Miasta.



Planowany termin realizacji to okres pomiędzy czwartym kwartałem 2026 r a pierwszym kwartałem 2029 roku.



– Nowa, dwutorowa linia tramwajowa na zachód Torunia będzie miała długość 3500 metrów toru pojedynczego. Będzie biegła od pętli Motoarena w pasie dzielącym jezdnie Szosy Bydgoskiej w kierunku zachodnim, a następnie skręci w ul. Pera Jonssona i dalej wzdłuż tej ulicy w bezpośrednie otoczenie Motoareny Toruń. Następnie skręci na północny zachód i wzdłuż planowanej drogi wschód-zachód, w ciągu ul. Łukasiewicza, dotrze do nowej zajezdni. Wzdłuż trasy przewidziano budowę trzech zespołów przystanków tramwajowych, a nowe torowisko w większości zostanie wykonane w technologii zielonej – podaje ratusz w komunikacie.



Budowa nowej zajezdni tramwajowej i linii są planowane do realizacji w ramach projektu „Rozwój ekologicznej komunikacji tramwajowej w Toruniu”, z dofinansowaniem z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Ratusz poinformował, że wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny.



Oferty na projektowanie nowej linii tramwajowej na zachód Torunia i nowej zajezdni tramwajowej można składać do 18 lutego. Szczegóły znajdują się TUTAJ.