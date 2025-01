Rzucił się z nożem na 20-latka w centrum Torunia. Wcześniej okradał sklepy [wideo]

2025-01-20, 13:31 Redakcja

Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na najbliższe 3 miesiące/fot. materiały policji

Toruńscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował nożem w centrum miasta 20-latka. To znany policjantom recydywista, dlatego czeka go surowsza kara.

Do incydentu doszło 11 stycznia. Bandyta zaatakował 20-latka, zadając mu kilka ciosów nożem w okolice twarzy. - Ustalenia kryminalnych z komisariatu na toruńskim Śródmieściu doprowadziły do wytypowania 35-letniego mężczyzny – relacjonuje mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Policjanci namierzyli podejrzewanego na terenie Bydgoskiego Przedmieścia. Na widok mundurowych, 35-latek próbował uciekać.



Funkcjonariusze ruszyli w pościg, który zakończył się zatrzymaniem mężczyzny. Trafił do radiowozu, a stamtąd prosto do policyjnej celi.



Jak się okazało, 35-latek wcześniej dwa razy okradał toruńskie sklepy. Funkcjonariusze - na podstawie zgromadzonych dowodów - przedstawili 35-latkowi zarzuty uszkodzenia ciała i kradzieży mienia. Sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, tymczasowo aresztował mężczyznę na najbliższe 3 miesiące.