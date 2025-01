Mierzyli się z historią Bydgoszczy, szyframi i… pisaniem CV. Za nami 50. Harcerski Bieg Nocny

Tylko 9 dni zostało do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatnie przygotowania do akcji trwają m.in. w Toruniu. Centrum wszystkich wydarzeń… Czytaj dalej »

Podczas biegu harcerze musieli zmierzyć się z zadaniami wymagającymi sprawności fizycznej oraz wykazać się wiedzą na temat historii miasta. – Można pozwiedzać Bydgoszcz nocą, jest to bardzo fajne przeżycie. Punkty na naszej trasie są rozstawione w dosyć ciekawy sposób. Rzeczywiście, zagadką jest, gdzie są niektóre, bo nasza mapa jest osadzona na mapie starej Bydgoszczy, z czasów wojennych – opowiada jeden z uczestników. – Na pewno tegoroczna trasa jest wyzwaniem, bo już się zmierzyliśmy z kalendarium dziejów Bydgoszczy, zmierzyliśmy się z szyframi, ale także ze współczesnymi zadaniami, istotnymi dla młodego człowieka, jak pisanie CV – dodaje harcerka. Jak mówią, liczy się wiedza – i drużyna. – Jak każdy harcerz, czekam na drożdżówki – śmieje się jedna z uczestniczek. Taki poczęstunek zawsze czeka na jednym z punktów Biegu – harcerze nie wiedzą jednak, na którym. Bieg rozpoczął się o 21:00 na Rybim Rynku, a zakończył o 5:00 rano przed Urzędem Wojewódzkim. Patronem wydarzenia i jednym z miejsc do wykonania zadania było siedziba Polskiego Radia PiK przy ul. Gdańskiej 48-50. Pierwsi uczestnicy dotarli do naszej rozgłośni o godzinie 23:30.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.