85 lat temu Bydgoszcz straciła swój symbol. „Będziemy przekonywać do odbudowy”

2025-01-17, 17:49 Marta Kocoń

Od lewej Stefan Pastuszewski, Marcin Lewandowski, Andrzej Adamski/fot. mk

– Odbudowanie zachodniej pierzei Starego Rynku jest niezbędne dla wizerunku Bydgoszczy – uważają członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy. W przededniu 85. rocznicy rozpoczęcia wyburzeń społecznicy podkreślili, że zniszczenie kamienic oraz charakterystycznego kościoła pw. św. Ignacego Loyoli było wielką raną dla miasta – do dzisiaj niezaleczoną.

– Wyburzenie było okaleczeniem naszego miasta pod względem historycznym, tożsamościowym, estetycznym. Do tej pory Bydgoszcz nie poradziła sobie z tą raną, dlatego zadaniem powołanego w 1990 roku – m.in. przez Stefana Pastuszewskiego – Komitetu jest przypominanie o obowiązku odbudowy, rekonstrukcji – mówi Marcin Lewandowski, nowy przewodniczący komitetu.



Działacze Społecznego Komitetu dzisiaj złożyli w bydgoskim ratuszu pismo z prośbą o spotkanie z władzami miasta, by poznać ich aktualne stanowisko w sprawie odbudowy. – Będziemy działać kompleksowo, cały czas dyskutować, przekonywać instytucje, podmioty decyzyjne, ale i mieszkańców.



Podkreśla też potencjał turystyczny związany z odbudową. – Bez tego, co miałoby przyciągać do Bydgoszczy, otoczki kulturalnej, dziedzictwa kulturalnego, bylibyśmy wydmuszką. Możemy tworzyć nowe rzeczy, ale nie możemy zamykać się na to, co było, co wystarczy odtworzyć, przywołać.



– Obserwowaliśmy działania wielu metropolii, miast na świecie – w większości, łącznie na przykład z Berlinem, który odbudował Reichstag, odbudowuje się obiekty, które są znakiem tożsamości, które są symbolem miasta – właśnie zachodnia pierzeja wraz z kościołem jezuickim była takim symbolem. Nie ma kompletu pocztówek przedwojennych, gdzie nie byłoby właśnie zachodniej pierzei – zaznacza Stefan Pastuszewski, były wiceprezydent Bydgoszczy, jeden z założycieli komitetu.



Andrzej Adamski, wieloletni przewodniczący się komitetu, podkreślał radość z przekazania funkcji Marcinowi Lewandowskiemu. – Cieszy, że następne pokolenia są zainteresowane przywracaniem utraconej tożsamości historycznej. Jest to wielka radość, że temat wciąż żyje – mówił.



Wyburzenia zachodniej pierzei okupujący Bydgoszcz Niemcy rozpoczęli 18 stycznia 1940 roku. Postulat odbudowy sięga aż 1946 roku, początkowo nie został zrealizowany prawdopodobnie na niechęć władz socjalistycznych wobec odbudowy kościoła. Społeczny Komitet Odbudowy Zachodniej Pierzei zawiązał się w 1990 roku – wówczas należeli do niego m.in. Jerzy Sulima–Kamiński czy Andrzej Szwalbe.