Fantomy, które „czują" i reagują. Bydgoska szkoła otwiera Instytut Pielęgniarstwa [zdjęcia]

W budynku przy ul. Grunwaldzkiej wiedzę praktyczną będą zdobywać studenci pielęgniarstwa. Już na pierwszy rzut oka widać różnicę w sposobie edukacji. Sprzęt robi wrażenie. - Do tej pory ćwiczyliśmy na nieco innym sprzęcie. Bardzo się cieszymy, że mamy okazję znaleźć się w sali symulacji, niemal idealnie odzwierciedlającej realne życie i pracę z prawdziwym pacjentem - mówi jedna ze studentek. - Jest duże zapotrzebowanie na kształcenie pielęgniarek i my wychodzimy naprzeciw tej potrzebie - mówi Jolanta Czajkowska-Fesio, dziekan kierunku pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. - Instytut jest takim naszym dobrym punktem wyjścia do zaspokojenia tej ważnej potrzeby. Mamy salę symulacji naprawdę wysokiej wierności, w której uczymy studentów prawidłowego zachowania się, prawidłowych procedur pielęgniarskich. Obecnie pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy studiuje ponad 600 osób, dotychczas mury uczelni opuściło 140 absolwentów tego kierunku. Więcej w relacji poniżej.

