Węzeł przesiadkowy przed Dworcem Wschodnim nie powstanie? Inwestycja wstrzymana

2025-01-15, 19:19 Michał Zaręba/Redakcja

Budynek Dworca Wschodniego, rok 2020/fot. Mateuszgdynia - Praca własna, CC BY-SA 4.0

Prezydent Torunia Paweł Gulewski wstrzymuje budowę węzła przesiadkowego przed Dworcem Wschodnim. Projekt chciały realizować poprzednie władze. Planom sprzeciwiała się część okolicznych mieszkańców. Pojawiały się też pytania o zasadność i finansowanie inwestycji.

– Wszyscy są zgodni co do tego, że ten teren układ drogowy należy przebudować, ale musimy ująć jeszcze wiele innych zmiennych, których nie było w trakcie projektowania tego układu, a mianowicie chociażby otwarcie nowych terenów inwestycyjnych wokół Galerii Copernicus, które będą przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną – mówi prezydent Gulewski.



– Chcemy jeszcze raz spojrzeć nieco szerzej na ten układ drogowy i tramwajowy wzdłuż ul. Curie–Skłodowskiej. Dużo osób, stowarzyszeń, organizacji zwracało uwagę, że projekt jest skalowo bardzo duży, być może uprzywilejowuje tylko osoby poruszające się autami. Chcemy na to spojrzeć z punktu widzenia pieszych, rowerzystów, chcemy zerknąć raz jeszcze na zieleń i stąd decyzja o wstrzymaniu realizacji albo aplikowaniu po środki zewnętrzne – biorąc pod uwagę gotowy projekt – wskazuje Paweł Gulewski.



Ewentualny powrót do inwestycji poprzedzą szerokie konsultacje społeczne.