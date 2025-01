Świętujemy wyjątkowe urodziny! Polskie Radio na Pomorzu i Kujawach ma 90 lat! [archiwalne zdjęcia]

- To znakomite miejsce, gdzie mogą spotykać się pokolenia - mówi o Niebieskiej Kamienicy prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok. To właśnie tutaj ma powstać… Czytaj dalej »

Pierwsza rozgłośnia posiadała studia w Bydgoszczy (w Teatrze Miejskim) i w Gdyni. Zwano ją też Rozgłośnią Wielkiego Pomorza. Nadawała program o tematyce morskiej i pomorskiej. Miała być polską „przeciwwagą” dla agresywnej radiofonii niemieckiej i świadczyć o polskości Kaszub, Mazur, Pogranicza. Została całkowicie zburzona (budynek i nadajnik) przez wycofujących się Niemców w 1945 roku. Po II wojnie światowej władze Polskiego Radia utworzyły Pomorską Dyrekcję Okręgową z siedzibą w Bydgoszczy. Obejmowała ówczesne województwo pomorskie oraz część tzw. Ziem Odzyskanych ze Szczecinem i Gdańskiem. Zadaniem Dyrekcji była odbudowa zniszczonej i ograbionej przez okupantów radiofonii. Pierwszym efektem były nowe rozgłośnie w Gdańsku i Szczecinie oraz nadajnik na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy uruchomiony 1 maja 1945 roku. Uroczyste otwarcie rozgłośni regionalnej w Bydgoszczy odbyło się 1 lipca 1945 roku. Polskie Radio Pomorza i Kujaw (Polskie Radio PiK) ma zaszczyt kontynuować historię i tradycję Rozgłośni Pomorskiej z racji swego pochodzenia, nazwy i szacunku dla ludzi, którzy pozostawili tu swój trwały, radiowy ślad. Jak w każdej instytucji najważniejsi jednak są ludzie. Tu pracowali m.in. Jeremi Przybora, Arnold Rezler, Anna Jachnina, Jerzy Sulima Kamiński czy Zenon Jaruga. Co można powiedzieć o radiowcach? Jedni tu są z przypadku, inni, podejmując pracę w radiu, spełnili swoje marzenia. Jedno jest pewne, jak raz zasmakujesz radia - zostaniesz tu na dłużej. Więcej o historii Polskiego Radia na Pomorzu i Kujawach – TUTAJ. Z okazji Urodzin mamy dla Was wiele niespodzianek i nagród! Słuchajcie dziś przez cały dzień Polskiego Radia PiK, śledźcie nasze media społecznościowe. Chcecie nam złożyć życzenia? - ślijcie je przez „kontakt" w radiowej aplikacji, wpisujcie w komentarzach na Facebooku. Bądźcie z nami!

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.