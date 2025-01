Trzej Królowie zapraszają do żłóbka. Orszaki przejdą w wielu miejscach Kujaw i Pomorza

Mamy prognozę pogody od sobotniej nocy, do poniedziałku. To pierwszy i ostatni moment, by nacieszyć się białym puchem i chłodem - jeśli ktoś lubi. Poniedziałek… Czytaj dalej »

Od nowego roku tekstylia oraz odzież mogą trafiać wyłącznie do specjalnych pojemników - nie wyrzucimy ich już do odpadów zmieszanych. Wydaje się, że… Czytaj dalej »

W województwie kujawsko-pomorskim tradycyjne korowody pojawią się w kilkudziesięciu miejscowościach. Te największe, w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu. TORUŃ W Toruniu mieszkańców odwiedzą gigantyczne postaci biblijnych mędrców i Mikołaja Kopernika. Uczestnicy będą mogli również wysłuchać koncertów. Na scenie wystąpi m.in. Jan Traczyk, czy chór gospelowy. Marsz rozpocznie się tam o godz. 12.30. BYDGOSZCZ Nieco wcześniej, bo o 11.30 w wydarzeniu będą mogli uczestniczyć mieszkańcy Bydgoszczy. Tu, tradycyjnie, orszak rozpocznie się od Mszy Świętej w Bazylice. Na najmłodszych czekać będą korony w symbolicznych barwach (przygotowano ich aż 7 tysięcy), królowie, reprezentujący trzy strony świata, a także zwierzęta - konie, kozy, osiołki i wielbłąd Gacek z Lubelszczyzny, dla którego będzie to prawdopodobnie ostatni bydgoski orszak. WŁOCŁAWEK We Włocławku świętowanie rozpocznie się modlitwą w klasztorze ojców franciszkanów. Zaplanowano koncert kolęd w wykonaniu Wiktora Kowalskiego, finalisty programu „The Voice of Poland.” GRUDZIĄDZ Z kolei orszakowi grudziądzkiemu towarzyszyć ma hasło „Kłaniajcie się, królowie!". Korowód wyruszy z placu przed Centrum Kultury Teatr o godz. 11:30, a na trasie odgrywane będą ewangeliczne scenki. Korowód pójdzie ulicami: Focha, Piłsudskiego i Mickiewicza w kierunku Rynku. Tam uczestnicy oddadzą pokłon Świętej Rodzinie. Na trasie odgrywane będą scenki ewangeliczne. Nie zabraknie też czasu na wspólne kolędowanie.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.