Na „podwójnym gazie” wracał z sylwestra, wjechał w słup. Grozi mu więzienie

2025-01-02, 13:48 Redakcja

Samochód zabezpieczono na poczet przyszłej kary – informuje policja/fot. KPP w Brodnicy

Ponad trzy promile alkoholu miał w organizmie kierowca z powiatu grudziądzkiego, którego zatrzymali policjanci. Spowodował kolizję i trafił do szpitala.

– W środę po godzinie 2:00 do brodnickiej komendy policji wpłynęło zgłoszenie, że na trasie Nowa Wieś – Płowęż samochód osobowy wjechał w słup. Kierowca może być pod wpływem alkoholu – relacjonuje mł. asp. Paweł Dominiak, oficer prasowy KPP w Brodnicy. – Przybyli na miejsce mundurowi zastali leżący przy drzewie, na boku pojazd marki Dacia Duster, a w nim mężczyznę, od którego wyczuwali silną won alkoholu.



Okazało się, że to 30-letni mieszkaniec powiatu grudziądzkiego miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu. – Z relacji świadków wynikało, że to właśnie on kierował pojazdem. Ze względu na poniesione obrażenia mężczyzna został przewieziony do szpitala – informuje policjant.



30-latkowi grozi do trzech lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów. – Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a także zabezpieczono pojazd na poczet przyszłej kary – przekazuje mł. asp. Dominiak.



W sylwestra i Nowy Rok w województwie zatrzymano 32 nietrzeźwych kierowców.