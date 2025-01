Dwie osoby ranne w wypadkach w regionie. Policja podsumowuje sylwestra i Nowy Rok

2025-01-02, 09:49 Redakcja

Niektórzy wydłużą wypoczynek do 6 stycznia. - Możemy spodziewać się wzmożonych kontroli ruchu drogowego - podkreśla policja/fot. ilustracyjna, Kub347 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, Wikipedia

Dwa wypadki drogowe bez ofiar śmiertelnych, dwie osoby ranne, 53 kolizje i 32 kierujących pod wpływem alkoholu – to bilans weekendu sylwestrowego i początku nowego roku – przekazuje policja.

W ubiegłym roku w tym okresie doszło do jednego wypadku, w którym ranna została jedna osoba.



– Funkcjonariusze, którzy w ciągu ostatnich dwóch dni czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących, zatrzymali do kontroli aż 32 osoby, które mimo wielokrotnych apeli o trzeźwość, zdecydowały się wsiąść za kierownicę, wcześniej spożywając alkoholu - informuje podkom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy. – Ta liczba kierujących pod wpływem alkoholu z jednej strony świadczy o skuteczności i efektywności pracy policji w walce z nietrzeźwością na kujawsko-pomorskich drogach, z drugiej powinna pobudzać do refleksji, że pomimo licznych apeli tylu kierowców zdecydowało się na jazdę „na podwójnym gazie” – zaznacza.



Niektórzy wydłużą swój weekend, np. do poniedziałku 6 stycznia. – Do tych kierowców apelujemy o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu podczas powrotu. Na trasach wlotowych do miast możemy spodziewać się wzmożonych kontroli ruchu drogowego, podczas których policjanci będą sprawdzać stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów i będą zwracać szczególną uwagę na łamiących przepisy ruchu drogowego – podkreśla podkom. Rakowski.