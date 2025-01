Toruńskie autobusy kursują do gminy Wielka Nieszawka. Sprawdź trasy nowych linii

2025-01-02, 07:46 Redakcja

Dwie nowe linie podmiejskie, łączące Toruń z miejscowościami leżącymi na terenie gminy Wielka Nieszawka, kursują od 1 stycznia.

Gwarantuje to porozumienie międzygminne oraz zgoda toruńskiej RM i gminy Wielka Nieszawka. Bilety można kupić w pojazdach nowych linii - nr 151, 152 i nocnej nr N96. To kolejna już taka umowa - miejski przewoźnik ma podobne również z gminami Lubicz, Zławieś Wilka i Obrowo.



Autobusy linii nr 151 kursują na trasie: Plac Św. Katarzyny – Wały gen. Sikorskiego, Plac Rapackiego, Plac Armii Krajowej, Nieszawska, Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka – Kąkol – Jarki, Cierpice, Wielka Nieszawka, Mała Nieszawka, Nieszawska, Plac Armii Krajowej, Plac Rapackiego, Aleja Solidarności, Odrodzenia, Dąbrowskiego – Plac Św. Katarzyny. Autobusy wykonują 16 kursów od poniedziałku do piątku, w soboty i niedziele - 12, a w święta - 9 kursów.



Autobusy linii nr 152 kursują poniedziałku do piątku tylko w dni nauki szkolnej na trasie: Plac Św. Katarzyny – Wały gen. Sikorskiego, Plac Rapackiego, Plac Armii Krajowej, Nieszawska, Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice, Jarki – Kąkol – Wielka Nieszawka, Mała Nieszawka, Nieszawska, Plac Armii Krajowej, Plac Rapackiego, Aleja Solidarności, Odrodzenia, Dąbrowskiego – Plac Św. Katarzyny.



Autobus linii nocnej nr N96 kursuje tylko w nocy z soboty na niedziele na trasie: Plac Św. Katarzyny – Wały gen. Sikorskiego, Plac Rapackiego, Plac Armii Krajowej, Nieszawska, Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka – Kąkol – Jarki, Cierpice, Wielka Nieszawka, Mała Nieszawka, Nieszawska, Plac Armii Krajowej, Plac Rapackiego – Aleja Solidarności.