SOR pęka w szwach od ludzi pod wpływem alkoholu. Jak picie w sylwestra wpływa na organizm?

2024-12-31, 17:58 Damian Klich/Redakcja

Lekarze ostrzegają przed upojeniem alkoholowym/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Każda ilość alkoholu jest dla nas szkodliwa i prowadzi do degradacji przede wszystkim mózgu, wątroby i nerek. Tak podają najnowsze badania naukowe. Co się dzieje z organizmem po alkoholu?

– Powoduje zaburzenia koncentracji, zaś przyjęty w dużych ilościach doprowadza nas do stanu pomroczności jasnej. Jeżeli chodzi o działanie krótkoterminowe, to praktycznie możemy się doprowadzić do stanu, kiedy w zasadzie nie panujemy nad sobą, w związku z tym dochodzi do zwiększonej urazowości delikwenta, który spożył ten alkohol. Często możemy przysnąć, na przykład w warunkach atmosferycznych, jakie są teraz, czyli w chłodzie i można doprowadzić do hipotermii – mówił Andrzej Ferenc, lekarz oddziału ratunkowego w Szpitalu Biziela w Bydgoszczy, który obserwował wielu nietrzeźwych, szczególnie w sylwestra.



– Z takim pacjentem się spotykamy na oddziałach ratunkowych, często przywiezionych przez pogotowie ratunkowe, leżących gdzieś w wiatach tramwajowych i autobusowych, śpiących, wyziębionych i bez kontaktu. Alkohol doprowadza do zatrucia aldehydem octowym, jak również do silnego odwodnienia organizmu – dodał.



Gdy zaczyna się sylwester, na SOR-ze znajduje się bardzo dużo ludzi upojonych alkoholem. W sylwestra i Nowy Rok na oddział ratunkowy, oprócz pijanych z urazami fizycznymi trafiają również pacjenci z oparzeniami oraz urwanymi kończynami po fajerwerkach i petardach.