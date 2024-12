Przed nami siarczyste mrozy. Policja apeluje: Jeden telefon może uratować życie!

Fajerwerki plus brak wyobraźni to fatalne połączenie podczas nocy sylwestrowej. Służby przypominają, jak bezpiecznie obchodzić się z wyrobami pirotech… Czytaj dalej »

Policjanci podczas patroli zwracają uwagę na miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. – Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki, a nawet schrony powojskowe czy piwnice. Policjanci oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje – odnajdując takie osoby zawsze proponują przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach – podkreśla kom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy. – Nie należy przechodzić obojętnie obok osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, zwłaszcza, gdy na dworze panują ujemne temperatury. Pamiętajmy, że ludzie tacy wymagają od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło – podkreśla. – Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie – zaznacza policjantka. Według prognoz temperatury na początku stycznia zaczną spadać – jeszcze przed świętem Trzech Króli temperatura w nocy może wynieść -15 stopni Celsjusza. Poniżej wykaz miejsc, gdzie osoby bezdomne mogą znaleźć pomoc w województwie kujawsko-pomorskim.

