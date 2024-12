Tramwaj Swing może „żyć" do 35 lat. Miasto Bydgoszcz zamawia kolejne pojazdy od Pesy

2024-12-31, 07:00 Redakcja

Pierwszy z 40 zakupionych swingów trafił wjechał do zajezdni MZK w sierpniu 2023 roku/fot. Agata Raczek, archiwum

Po Bydgoszczy jeżdżą już 22 nowe tramwaje. Sześć kolejnych jest w trakcie odbiorów, a dwanaście zostanie dostarczonych w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Jak zawiadamia Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, wszystkie zamówione pojazdy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej, wi-fi i ładowarki do urządzeń mobilnych. Wartość całego kontraktu z bydgoską Pesą obejmującego 40 pojazdów, wynosi 431,2 mln zł, a inwestycja jest realizowana przy wykorzystaniu środków europejskich.



Sześć nowoczesnych Swingów wyjechało na tory pod koniec grudnia, co oznacza, że po Bydgoszczy jeżdżą już 22 nowe tramwaje. Następnych sześć jest w trakcie odbiorów, a 12 kolejnych zostanie dostarczonych w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Wdrożenie ich do ruchu będzie się odbywać w miarę przeprowadzanych odbiorów.



ZDMiKP intensywnie przygotowuje się do dalszego wzmacniania tego środka transportu. Najważniejsze zadania to:



modernizacja torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej (prace budowlane)

modernizacja zajezdni tramwajowej (prace budowlane)

budowa przystanków wiedeńskich

budowa torowiska na Szwederowo

rozbudowa pętli w Lesie Gdańskim

modernizacja ronda Jagiellonów

nowe torowiska przez Bocianowo i wzdłuż ul. S. Wyszyńskiego

Nowe Swingi w liczbach: