Dom rodziny z Ciela poważnie uszkodzony w pożarze. Można pomóc – trwa zbiórka!

2024-12-28, 10:50 Maciej Wilkowski/Redakcja

Pilnej naprawy wymagają dach i poddasze/zrzutka.pl

Rodzina z podbydgoskiego Ciela liczy na wsparcie. Jej dom znacznie ucierpiał w pożarze, który wybuchł w wigilijną noc. Pomóc można poprzez wpłatę na portalu zrzutka.pl.

Poważnie uszkodzone są dach i poddasze. Wymagają pilnej naprawy i odbudowy, ale poszkodowani - Łukasz, Martyna i ich córka Wiktoria - nie mają na to wystarczających środków, liczą na pomoc.



„Zebrane środki zostaną przeznaczone na: naprawę uszkodzonego dachu, remont i odbudowę poddasza, zakup materiałów budowlanych, zabezpieczenie domu przed deszczem i wilgocią. Każda złotówka jest na wagę złota. Dzięki Waszej pomocy rodzina będzie mogła wrócić do normalnego życia i odbudować to, co zostało utracone” – czytamy na stronie zrzutki.



Od czwartku zebrano prawie 18 z zakładanych 300 tysięcy złotych. Zbiórkę można wesprzeć tutaj.