Wiosna, ach to ty! Takie mamy w mieście kwiatki [galeria]

Bydgoski botanik UKW już znalazł z mieszkańcami ślady wiosny w uczelnianym ogrodzie, zoo w Myślęcinku prosi, by nie „ratować" małych zajączków, które, jak zwykle o tej porze roku, właśnie pojawiły się na świecie. A my przyglądamy się miejskim kwiatkom!

Raz na zielono - Polskie Radio PiK

Fiołek ogrodowy, bratek ogrodowy, bratek to gatunek rośliny dwuletniej z rodziny fiołkowatych. Mieszaniec; powstał w wyniku skrzyżowania trzech dzikich gatunków fiołka: fiołka trójbarwnego (V. tricolor), fiołka żółtego (V. lutea) i fiołka ałtajskiego (V. altaica). W Polsce bardzo często jest uprawiany jako roślina ozdobna; czasami przejściowo dziczeje.Krokus - roślina ozdobna: uprawianych jest około 30 gatunków. Nadają się do ogródków skalnych, na rabaty i obrzeża rabat. Mogą być również uprawiane w kępach na trawniku i pędzone w szklarni. Według mitologii greckiej Krokos (Crocus) był młodzieńcem, który został zamieniony w szafran (krokus). Krokus jest też symbolem trzeźwości (abstynencji).Co do wspomnianych wyżej zajączków, Ogród Zoologiczny LPKiW w Bydgoszczy już odbiera telefony o znalezionych małych zajączkach. I apeluje. - Nie zabierajmy ich z naturalnego środowiska. Warto zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez Pomorski Ośrodek rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja".Więcej o zajączkach, i nie tylko, na facebookowym portalu bydgoskiego zoo.A jeszcze więcej zielonego w naszej co sobotniej audycji „Raz na zielono" o godz. 12.05.