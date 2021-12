Potrzebna pomoc medyczna w Sylwestra? Sprawdź gdzie jej szukać!

Sylwestrowa noc to czas gdy wiele osób, z różnych powodów może potrzebować pomocy medycznej. Gdzie jej szukać? Grafika nadesłana

Sylwestrowa noc to czas gdy wiele osób, z różnych powodów, może potrzebować pomocy medycznej. Gdzie jej szukać?

800-137-200

112

Zasady przypomina Barbara Nawrocka - rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy. Dodaje, że adresy wszystkich punktów nocnej i świątecznej opieki medycznej są na stronie internetowej Funduszu.– W ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej pacjenci mogą skontaktować się z punktami telefonicznie i uzyskać np. teleporadę. Mogą udać się osobiście do czynnych punktów opieki nocnej i świątecznej medycznej, a w razie kiedy stan pacjenta będzie tego wymagał może być również zrealizowana wizyta domowa. Odpowiednikiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest również telepaltforma pierwszego kontaktu, nr. Pomoc udzielana jest przez telefoniczny wywiad medyczny. Telefon jest czynny w tych samych godzinach co nocna i świąteczna pomoc medyczka czyli od godz. 18.00 do 8.00 rano w dni robocze i w weekendy i święta całodobowo –W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia - możemy dzwonić pod numer alarmowy