Nowy komendant bydgoskich strażaków to st. bryg. Rafał Świechowicz

Swój urząd st. bryg. Świechowicz obejmie 1 marca, tymczasem odbyło się już uroczyste przejęcie obowiązków służbowych, w którym uczestniczyli wojewoda, prezydenta miasta, a także lokalni politycy i samorządowcy.

St. bryg. Rafał Świechowicz dotychczas pełnił funkcję zastępcy komendanta miejskiego PSP w Toruniu.– Dla mnie to jest ogromne wyzwanie – mówi st. bryg. Rafał Świechowicz. – Nigdy nie marzyłem o czymś tak wielkim. Bydgoszcz jest sprawną komendą, bardzo profesjonalną, więc działania będą bardzo spokojne, ewolucyjne, wprowadzające jakieś nowe zasady zwiększające bezpieczeństwo ratowników – zapowiada nowy komendant PSP Bydgoszcz.– 240 wspaniałych strażaków chroni Bydgoszcz. Myślę, że są dobrze przygotowani.- Jest to prymus roku na studiach w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, a następnie przez pełnienie licznych funkcji w Państwowej Straży Pożarnej przechodził różne szczeble kariery zawodowej – mówi nadbrygadier Jacek Kaczmarek, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP. – Myślę, że jest to jeden z najbardziej doświadczonych, najbardziej wyszkolonych strażaków – ratowników. Kierował nie tylko podziałem bojowym, ale także międzynarodową grupą HCP Kopernik, czyli grupą modułu pompowego. Część tej grupy znajduje się w Bydgoszczy.Swoje awanse odebrało też dzisiaj dwóch bydgoskich strażaków. Młodszy brygadier Konrad Starowicz i st. kpt. Karol Smarz zostali dowódcami jednostki ratowniczo-gaśniczej.Więcej w relacji Jolanty Fischer.