Gościem Rozmowy Dnia był Łukasz Schreiber. /fot. Facebook/Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm RP
REGION

Łukasz Schreiber o propozycji PSL w sprawie TK: My ten pomysł zgłaszaliśmy wcześniej [Rozmowa Dnia]

Gościem Rozmowy Dnia był Łukasz Schreiber. /fot. Facebook/Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm RP

Jak Rozwój Plus ocenia propozycję PSL-u na „reset konstytucyjny”? Czy stowarzyszenie będzie silniejsze w naszym regionie od Prawa i Sprawiedliwości? Jaka będzie przyszłość Bydgoskiej Prawicy? Między innymi na te pytania odpowiadał bydgoski poseł Łukasz Schreiber, przewodniczący klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

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Reset w Trybunale?

Wicepremier, szef MON i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek, że jego ugrupowanie przygotowało projekt ustawy o zmianie Konstytucji, by doprowadzić do spokoju, pokoju społecznego, praworządności i odnowienia wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego. Ludowcy proponują między innymi:
  • wygaszenie kadencji obecnych sędziów TK,
  • wniosek z kandydatami na sędziów składany za zgodą prezydenta,
  • jednorazowe wyłonienie 15-osobowego składu TK większością trzech piątych tych głosów przez Zgromadzenie Narodowe, przy czym po pięciu sędziów wybierano by na 3, 6 i 9 lat.
- My ten pomysł zgłaszaliśmy wcześniej. Choć jeszcze wcześniej bardziej hasłowo zgłaszała Konfederacja. My przedstawiliśmy całe założenia, cały Trybunał dla Rzeczypospolitej. Taki materiał, który zakłada właśnie reset w Trybunale Konstytucyjnym, aby zwrócić Trybunał Polakom, zakończyć ten, mam wrażenie, gorszący dla wielu spór. Z drugiej strony oczywiście to co się wydarzyło, to jest coś więcej niż skandal. Mieliśmy do czynienia z zamachem na konstytucyjny organ państwa - mówi Łukasz Schreiber, poseł i przewodniczący Rozwoju Plus.

Rozwój Plus na Pomorzu i Kujawach
Jak w naszym regionie rozwija się stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego? Na liście m.in. radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Anna Maria Maćkowska, Radosław Kępiński, wójt gminy Śliwice Daniel Kożuch czy też bydgoscy radni: Szymon Róg, Wojciech Bielawa, Paweł Bokiej.

- Cały czas ta lista się wydłuża. Ja mogę zdradzić, że poprzedni tydzień spędziłem w regionie na rozmowach, po których dwóch kolejnych wójtów zadeklarowało przystąpienie do Rozwój Plus. Na naszym pokładzie jest już 10 burmistrzów i wójtów. To jest ogromny kapitał. To znakomici ludzie, którzy zawsze byli bezpartyjni. Szereg osób młodych też wstąpiło. Budujemy coś ciekawego - wskazuje Łukasz Schreiber.

Całej Rozmowy Dnia z Łukaszem Schreiberem można posłuchać poniżej. Pozostałe wydania dostępne TUTAJ.

Rozmowa Dnia z Łukaszem Schreiberem (6.11.2026)
TAGI: łukasz schreiberrozwój plustrybunał konstytucyjnyresettkrozmowa dnia
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