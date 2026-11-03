Manifestacja poparcia dla działań Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Anny Korwin-Piotrowskiej odbyła się na Mostowej w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak
Bydgoszcz

Światełka dla Trybunału Konstytucyjnego zapaliły się w kilku miastach regionu

Manifestacja poparcia dla działań Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Anny Korwin-Piotrowskiej odbyła się na Mostowej w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Manifestacja poparcia dla działań Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoczął właśnie pracę pod przewodnictwem Anny Korwin-Piotrowskiej odbyła się na Mostowej w Bydgoszczy. Kilkudziesięciu uczestników spotkania organizowanego przez Komitet Obrony Demokracji zapaliło świece i lampki.

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Zebrani podkreślali, że Trybunał Konstytucyjny nie jest własnością żadnej partii, żadnego rządu i żadnego prezydenta

- Przychodzę na protesty od 2015 i 2016 roku - mówiła jedna z uczestniczek zgromadzenia.
- Trzeba nadal pilnować, żeby nam ta nasza ojczyzna godnie i w demokracji żyła. Teraz szczególnie. To jest moment przełomowy, pełen nadziei. Dzisiaj jest szansa, że wrócimy do normalności, wrócimy do praworządności. Chodzi o to, żeby każdy obywatel miał szansę walczyć o swoje prawa.
- Tysiąc spraw jest nierozwiązanych przez Trybunał.
- Chodzi o to, aby przestrzegano Konstytucji.
- (Prezydent - przyp. red.) Nawrocki nie jest królem.

Policjanci oddzielili od manifestujących kilku mężczyzn zarzucających przemawiającemu kłamstwa i nazywających obecną szefową Trybunału uzurpatorką. Jeden z krzyczących miał na kurtce napis Bydgoscy Patrioci

  • Akcja Światełko dla Trybunału odbyła się także w Grudziądzu i Toruniu.
  • Wieloletni konflikt stron politycznych dotyczy składu i legalności Trybunału. Opóźnienia w rozpatrywaniu spraw sięgają nawet 12 lat. Wstrzymywane wyroki blokują np. wypłatę należnych pieniędzy części emerytów.

Relacja Moniki Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Trybunał KonstytucyjnyświatełkopoparciezwolennicyKODBydgoszczkujawsko-pomorskie
Manifestacja poparcia dla działań Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Anny Korwin-Piotrowskiej odbyła się na Mostowej w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak
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