Cmentarne kwesty na nekropoliach w Toruniu oraz we Włocławku. Kto i na co zbierał? [zdjęcia]

Środki pozyskane podczas zbiórki tradycyjnie zostaną przeznaczone na ratowanie zabytkowych nagrobków.

W tym roku zbiórka w Toruniu ma na celu m.in odnowienie nagrobka Leonarda Torwirta – wybitnego malarza, konserwatora zabytków z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Leonard Torwirt był scenografem współpracującym m.in. z toruńskim teatrem oraz autorem słynnej kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która peregrynowała po kraju w ramach Milenium Chrztu Polski.



Na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu do akcji przyłączyli się społecznicy, miejscy radni i artyści. Nasz reporter spotkał m.in. aktorkę Teatru im. Wilama Horzycy Matyldę Podfilipską i fotografika Wojciecha Szabelskiego, kwestujących z synem Tymonem.



- Dla mnie to wyjątkowa okazja do wsparcia kogoś, kto już w latach 50. współpracował z Wilamem Horzycą - mówi Matylda Podfilipska.



Drugim celem toruńskiej zbiórki jest uporządkowanie lapidarium z XIX-wiecznymi płytami nagrobnymi dawnego cmentarza staroluterańskiego.



Z kolei we Włocławku zbierano fundusze na cmentarzu komunalnym we Włocławku. Organizatorem kwesty - drugi rok z rzędu - było Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”.



- Nekropolie to nasze dziedzictwo kulturowe. Należy utrzymać te dzieła sztuki, które tutaj mamy, a także uświetnić pamięć Włocławian, którzy zasłużyli się dla naszego miasta - mówi Jan Schwarz prezes Stowarzyszenia „Eurointegracja”.



We Włocławku pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na renowację nagrobka pułkownika Wojciecha Gromczyńskiego - dowódcy obrony Włocławka w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.