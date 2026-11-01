Wojciech Szabelski oraz Matylda Podfilipska z synem Tymonem. / Fot. Michał Zaręba
Toruń

Cmentarne kwesty na nekropoliach w Toruniu oraz we Włocławku. Kto i na co zbierał? [zdjęcia]

Wojciech Szabelski oraz Matylda Podfilipska z synem Tymonem. / Fot. Michał Zaręba

Środki pozyskane podczas zbiórki tradycyjnie zostaną przeznaczone na ratowanie zabytkowych nagrobków.

Wszystkich Świętych. Wspominamy znanych mieszkańców regionu, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku
Wszystkich Świętych. Wspominamy znanych mieszkańców regionu, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku

W tym roku zbiórka w Toruniu ma na celu m.in odnowienie nagrobka Leonarda Torwirta – wybitnego malarza, konserwatora zabytków z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Leonard Torwirt był scenografem współpracującym m.in. z toruńskim teatrem oraz autorem słynnej kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która peregrynowała po kraju w ramach Milenium Chrztu Polski.

Na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu do akcji przyłączyli się społecznicy, miejscy radni i artyści. Nasz reporter spotkał m.in. aktorkę Teatru im. Wilama Horzycy Matyldę Podfilipską i fotografika Wojciecha Szabelskiego, kwestujących z synem Tymonem.

- Dla mnie to wyjątkowa okazja do wsparcia kogoś, kto już w latach 50. współpracował z Wilamem Horzycą - mówi Matylda Podfilipska.

Drugim celem toruńskiej zbiórki jest uporządkowanie lapidarium z XIX-wiecznymi płytami nagrobnymi dawnego cmentarza staroluterańskiego.

Z kolei we Włocławku zbierano fundusze na cmentarzu komunalnym we Włocławku. Organizatorem kwesty - drugi rok z rzędu - było Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”.

- Nekropolie to nasze dziedzictwo kulturowe. Należy utrzymać te dzieła sztuki, które tutaj mamy, a także uświetnić pamięć Włocławian, którzy zasłużyli się dla naszego miasta - mówi Jan Schwarz prezes Stowarzyszenia „Eurointegracja”.

We Włocławku pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na renowację nagrobka pułkownika Wojciecha Gromczyńskiego - dowódcy obrony Włocławka w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Relacja Michała Zaręby z Torunia Relacja Radosława Jagieły z Włocławka
Gdzie: Toruń
TAGI: ToruńWłocławekkwestacmentarze
Kwesta we Włocławku. / Fot. Radosław Jagieła Kwesta w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba Kwesta w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba Kwesta w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba Kwesta w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba
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