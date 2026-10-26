Dr Iga Rupniak/ Fot. Bogumiła Wresiło
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Biegiem pomagajmy wcześniakom! Na wsparcie czeka wielu, bo 1 na 10 dzieci rodzi się przed czasem

Dr Iga Rupniak/ Fot. Bogumiła Wresiło

15 listopada przypada Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji w Bydgoszczy odbędzie się bieg charytatywny.

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- Wcześniaki są szczególnie bliskie mojemu sercu. Jestem opiekunką koła naukowego neonatologii i obserwuję, zaangażowanie studentów w tę inicjatywę - mówi dr Iga Rupniak, neonatolożka z bydgoskiego szpitala uniwersyteckiego im. Biziela, pomysłodawczyni biegu.

To sportowe wyzwanie dla każdego: można biec, maszerować czy nawet spacerować, prowadząc wózek. Do mety będzie tylko 3,7 km.

- Dystans nawiązuje do liczby 37, która symbolizuje narodziny przed 37. tygodniem ciąży, czyli jako wcześniak - zaznacza Iga Rupniak.

Podczas wydarzenia odbędzie się zbiórka pieniędzy.
  • Cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Fundacji Kolor Serca, która zajmuje się m.in. bezpłatnym wypożyczaniem specjalistycznego sprzętu medycznego dla wcześniaków.
  • Bydgoską organizację od lat prowadzi mama trojaczków - Sandra Jankowska-Wróblewska.
  • Zapisy i szczegóły wydarzenia na stronie: biegdlawczesniakow.pl.
Więcej w relacji Bogumiły Wresiło - poniżej.

Relacja Bogumiły Wresiło
TAGI: wcześniakiprzedwczesny poródbieg charytatywnyakcja charytatywnaBydgoszcz
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