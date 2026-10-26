Biegiem pomagajmy wcześniakom! Na wsparcie czeka wielu, bo 1 na 10 dzieci rodzi się przed czasem

15 listopada przypada Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji w Bydgoszczy odbędzie się bieg charytatywny.

- Wcześniaki są szczególnie bliskie mojemu sercu. Jestem opiekunką koła naukowego neonatologii i obserwuję, zaangażowanie studentów w tę inicjatywę - mówi dr Iga Rupniak, neonatolożka z bydgoskiego szpitala uniwersyteckiego im. Biziela, pomysłodawczyni biegu.



To sportowe wyzwanie dla każdego: można biec, maszerować czy nawet spacerować, prowadząc wózek. Do mety będzie tylko 3,7 km.





- Dystans nawiązuje do liczby 37, która symbolizuje narodziny przed 37. tygodniem ciąży, czyli jako wcześniak - zaznacza Iga Rupniak.

zbiórka pieniędzy

Cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Fundacji Kolor Serca , która zajmuje się m.in. bezpłatnym wypożyczaniem specjalistycznego sprzętu medycznego dla wcześniaków.

, która zajmuje się m.in. bezpłatnym wypożyczaniem specjalistycznego sprzętu medycznego dla wcześniaków. Bydgoską organizację od lat prowadzi mama trojaczków - Sandra Jankowska-Wróblewska.

Zapisy i szczegóły wydarzenia na stronie: biegdlawczesniakow.pl.

Więcej w relacji Bogumiły Wresiło - poniżej.

Podczas wydarzenia odbędzie się