Wielkie porządki na cmentarzach w Kujawsko-Pomorskiem. To ostatni weekend przed 1 listopada

Zaczęły się intensywne przygotowania i wielkie przedświąteczne porządki do Dnia Wszystkich Świętych. Na cmentarzach, także w Kujawsko-Pomorskiem, aleje wypełniły się ludźmi wyposażonymi w grabie, szczotki i torby pełne dekoracji.

Z uwagi na to, że miejsca spoczynku naszych bliskich często dzielą setki kilometrów, przedświąteczne odwiedziny, składanie kwiatów i zapalanie zniczy zaczynamy już teraz.



- Sprzątamy i przygotowujemy wszystko dzisiaj, bo w przyszłym tygodniu nie będzie nas tutaj. Jesteśmy z Gdyni - usłyszał nasz reporter, będąc na jednej z toruńskich nekropolii.



- Teraz to przede wszystkim sprzątanie, a później kwiaty i znicze - dodaje kolejna rozmówczyni.



W przyszłym tygodniu Tematem Tygodnia Polskiego Radia PiK będą „strażnicy pamięci", w związku z przypadającą w niedzielę 1 listopada Uroczystością Wszystkich Świętych. Nasi reporterzy zajmą się tematami związanymi z dbaniem o historię, przeszłość, miejsca pamięci, nekropolie i lokalną tożsamość.