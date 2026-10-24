Wielkie porządki na cmentarzach w Kujawsko-Pomorskiem/fot. Magnific/ilustracyjna
Toruń

Wielkie porządki na cmentarzach w Kujawsko-Pomorskiem. To ostatni weekend przed 1 listopada

Wielkie porządki na cmentarzach w Kujawsko-Pomorskiem/fot. Magnific/ilustracyjna
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Zaczęły się intensywne przygotowania i wielkie przedświąteczne porządki do Dnia Wszystkich Świętych. Na cmentarzach, także w Kujawsko-Pomorskiem, aleje wypełniły się ludźmi wyposażonymi w grabie, szczotki i torby pełne dekoracji.

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Z uwagi na to, że miejsca spoczynku naszych bliskich często dzielą setki kilometrów, przedświąteczne odwiedziny, składanie kwiatów i zapalanie zniczy zaczynamy już teraz.

- Sprzątamy i przygotowujemy wszystko dzisiaj, bo w przyszłym tygodniu nie będzie nas tutaj. Jesteśmy z Gdyni - usłyszał nasz reporter, będąc na jednej z toruńskich nekropolii.

- Teraz to przede wszystkim sprzątanie, a później kwiaty i znicze - dodaje kolejna rozmówczyni.

W przyszłym tygodniu Tematem Tygodnia Polskiego Radia PiK będą „strażnicy pamięci", w związku z przypadającą w niedzielę 1 listopada Uroczystością Wszystkich Świętych. Nasi reporterzy zajmą się tematami związanymi z dbaniem o historię, przeszłość, miejsca pamięci, nekropolie i lokalną tożsamość.

Relacja Mariusza Ludy
Gdzie: Toruń
TAGI: strażnicy pamięcicmentarzToruńpamięć o zmarłychWszystkich Świętychgroby
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