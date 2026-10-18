Młody Las w Toruniu wychowuje od 80 lat. Z tej okazji będzie uroczysta gala

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las w Toruniu przygotowuje się do jubileuszu 80-lecia. To czas powrotu do wspomnień i historii ludzi związanych z tym miejscem. Trwają również poszukiwania byłych wychowanków, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami i opowiedzieć, jak potoczyły się ich losy.

Placówkę opiekuńczo-wychowawczą odwiedził nasz reporter.



- Mama była wychowawczynią, a tata kierownikiem administracyjnym. Powiedzmy od początku był w tej grupie inicjatywnej. Mam nadzieję, że dzięki państwu i audycji jakieś informacje dotrą do byłych wychowanków i pojawią się na tym zjeździe. To jest naprawdę święto domu - mówi Janusz Zacniewski.



- Dawniej dzieci w Domu Młodzieży, co podkreślają bardzo absolwenci, tworzyły więzi, relacje, tworzyły się miłości. Mamy bardzo wiele małżeństw z tamtego czasu - wspomina Wioletta Wieczorzak, dyrektorka Młodego Lasu.



Uroczysta gala z okazji jubileuszu odbędzie się 28 października w centrum kulturalno kongresowym Jordanki, a dziś więcej o losach wychowanków i historii Młodego Lasu, będzie można usłyszeń po 20.00 w audycji Ziarna Losu.



Jubileusz to okazja, by na nowo odkryć historie, które mimo upływu lat wciąż pozostają żywe.