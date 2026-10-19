O wsparciu dzieci w Bydgoszczy mówiły m.in. Lilla Gabińska (z lewej) i Małgorzata Korbal-Świniarska/ Fot. Monika Siwak
Bydgoszcz

Nauczyciele i pracownicy pomocy społecznej debatowali w Bydgoszczy o „niewidzianych ranach”

O wsparciu dzieci w Bydgoszczy mówiły m.in. Lilla Gabińska (z lewej) i Małgorzata Korbal-Świniarska/ Fot. Monika Siwak
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Jak podkreślają psycholodzy, wiele problemów dzieci i młodzieży długo pozostaje niewidocznych dla otoczenia. Specjaliści spotkali się, by dzielić się doświadczeniami.

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  • „Niewidzialne rany. Usłysz dziecko, zanim będzie za późno” to tytuł ogólnopolskiego kongresu, który odbył się w Bydgoszczy.
  • Stowarzyszenie Instytut Standardów Psychoterapii i Edukacji ISPIE zaprosiło m.in. nauczycieli i pracowników pomocy społecznej.
Naukowcy instruują, jak rozpoznawać problemy i skutecznie pomagać dzieciom: uzależnionym, doświadczającym przemocy, tym, które przeżyły traumę i tym, które cierpią tak bardzo, że okaleczają się lub mają myśli samobójcze.

- Jeśli zaobserwujemy, że dziecko zaczyna zachowywać się inaczej, zacznijmy z nim rozmawiać. Zapytajmy na przykład: Czy mogę ci jakoś pomóc? Czy coś się dzieje, czego ja nie widzę? Słuchajmy dzieci. Jeżeli nam nie odpowiadają, spróbujmy skorzystać z pomocy profesjonalisty. Mamy obowiązek chronić dziecko! - mówi prezeska Stowarzyszenia ISPIE psycholog Małgorzata Korbal-Świniarska.

- Dziecko mówi np.: Nie chcę już tu być, chcę zniknąć, mam dosyć tego wszystkiego. Wtedy mamy reagować od razu. Za takimi słowami mogą pójść czyny - zaznacza psycholog i pedagog, szefowa Fundacji „Droga do Domu” dr Lilla Gabińska.

Jeśli podejrzewamy, że dziecko ma myśli samobójcze, nie bójmy się zapytać o nie wprost, bo to może uratować mu życie.
System powinien być nakierowany na pomaganie rodzinom - podkreśla Lilla Gabińska. Jej zdaniem powinny istnieć centra diagnozowania i wsparcia, gdzie w jednym miejscu pomoc znajdowaliby młodzi ludzie, rodzice, pracownicy pomocy społecznej i nauczyciele.

Relacja Moniki Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: pomocdziecipomoc psychologicznapedagodzykryzys psychicznypedagodzynauczycieleszkoła
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