Nauczyciele i pracownicy pomocy społecznej debatowali w Bydgoszczy o „niewidzianych ranach”

Jak podkreślają psycholodzy, wiele problemów dzieci i młodzieży długo pozostaje niewidocznych dla otoczenia. Specjaliści spotkali się, by dzielić się doświadczeniami.

„Niewidzialne rany. Usłysz dziecko, zanim będzie za późno” to tytuł ogólnopolskiego kongresu, który odbył się w Bydgoszczy.

Stowarzyszenie Instytut Standardów Psychoterapii i Edukacji ISPIE zaprosiło m.in. nauczycieli i pracowników pomocy społecznej.

uzależnionym

przemocy

przeżyły traumę

okaleczają się

- Jeśli zaobserwujemy, że dziecko zaczyna zachowywać się inaczej, zacznijmy z nim rozmawiać. Zapytajmy na przykład: Czy mogę ci jakoś pomóc? Czy coś się dzieje, czego ja nie widzę? Słuchajmy dzieci. Jeżeli nam nie odpowiadają, spróbujmy skorzystać z pomocy profesjonalisty. Mamy obowiązek chronić dziecko! - mówi prezeska Stowarzyszenia ISPIE psycholog Małgorzata Korbal-Świniarska.



- Dziecko mówi np.: Nie chcę już tu być, chcę zniknąć, mam dosyć tego wszystkiego. Wtedy mamy reagować od razu. Za takimi słowami mogą pójść czyny - zaznacza psycholog i pedagog, szefowa Fundacji „Droga do Domu” dr Lilla Gabińska.

Jeśli podejrzewamy, że dziecko ma myśli samobójcze, nie bójmy się zapytać o nie wprost, bo to może uratować mu życie.



powinny istnieć centra diagnozowania i wsparcia

Naukowcy instruują, jak rozpoznawać problemy i skutecznie pomagać dzieciom:, doświadczającym, tym, którei tym, które cierpią tak bardzo, żelub mają myśli samobójcze.System powinien być nakierowany na pomaganie rodzinom - podkreśla Lilla Gabińska. Jej zdaniem, gdzie w jednym miejscu pomoc znajdowaliby młodzi ludzie, rodzice, pracownicy pomocy społecznej i nauczyciele.