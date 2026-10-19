Nauczyciele i pracownicy pomocy społecznej debatowali w Bydgoszczy o „niewidzianych ranach”

Jak podkreślają psycholodzy, wiele problemów dzieci i młodzieży długo pozostaje niewidocznych dla otoczenia. Specjaliści spotkali się, by dzielić się doświadczeniami.
- „Niewidzialne rany. Usłysz dziecko, zanim będzie za późno” to tytuł ogólnopolskiego kongresu, który odbył się w Bydgoszczy.
- Stowarzyszenie Instytut Standardów Psychoterapii i Edukacji ISPIE zaprosiło m.in. nauczycieli i pracowników pomocy społecznej.
- Dziecko mówi np.: Nie chcę już tu być, chcę zniknąć, mam dosyć tego wszystkiego. Wtedy mamy reagować od razu. Za takimi słowami mogą pójść czyny - zaznacza psycholog i pedagog, szefowa Fundacji „Droga do Domu” dr Lilla Gabińska.
Jeśli podejrzewamy, że dziecko ma myśli samobójcze, nie bójmy się zapytać o nie wprost, bo to może uratować mu życie.
System powinien być nakierowany na pomaganie rodzinom - podkreśla Lilla Gabińska. Jej zdaniem powinny istnieć centra diagnozowania i wsparcia, gdzie w jednym miejscu pomoc znajdowaliby młodzi ludzie, rodzice, pracownicy pomocy społecznej i nauczyciele.