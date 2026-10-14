Manifestacja przed Trybunału Konstytucyjnego fot. PAP/Paweł Supernak
KRAJ I ŚWIAT

Sędzia Maciej Berek przyjechał do siedziby TK. Nie został dopuszczony do orzekania

Manifestacja przed Trybunału Konstytucyjnego fot. PAP/Paweł Supernak
Wielkość czcionkiAa

W środę rano w Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości. Przed budynkiem odbył się protest. Wypowiedź prezydenta RP skomentował wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, polityk z Pomorza i Kujaw.

Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Burza wokół decyzji Sejmu
Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Burza wokół decyzji Sejmu
Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? „Mamy wybranych już siedmiu, legalnie wybranych sędziów"

- W kwestii wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego rola prezydenta ogranicza się wyłącznie do odbioru ślubowania - ocenia Arkadiusz Myrcha. - To jest kwestia jego mniej lub bardziej prywatnych opinii. Sytuacja pana sędziego Macieja Berka wynika wyłącznie właśnie z bierności pana prezydenta, który przypisuje sobie rolę osoby czy instytucji, która może zaingerować i podważyć wybór dokonany przez Sejm. Jest to działanie absolutnie poza ramami prawa. Sędzia Berek, tak jak inni sędziowie, po prostu został zmuszony do podjęcia takich kroków i koniec.

Zapytaliśmy wiceministra Myrchę również o protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym i o to, czy rządzący podejmą próbę wyjścia z konfliktowej sytuacji.

- Na pewno sytuacja wokół Trybunału jest dość gorąca, jednak jej rozwiązanie wydaje się prostsze, niż się wielu osobom wydaje. Po prostu wystarczy przestrzegać tego, co stanowi polskie ustawodawstwo i polska konstytucja. Sędziowie zostali wybrani w procedurze prawidłowej, nikt nie zakwestionował procedury sejmowej i wystarczy, że osoby wybrane po prostu zostaną dopuszczone do orzekania, zostanie zwołane Zgromadzenie Ogólne w Trybunale i proszę mi wierzyć, z dnia na dzień sytuacja zostanie rozwiązana.

  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, uzasadniając zorganizowanie uroczystości ślubowania w Sejmie, przywołał opublikowaną we wtorek opinię Komisji Weneckiej, w której oceniono, że dopełnienie aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta jest możliwe „pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów, w tym złożenia ślubowania w przepisanej formie, należytego zweryfikowania jego wykonania oraz skierowania i przekazania go prezydentowi”.


Przypomnijmy: Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwały przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej” z policją. Wśród protestujących byli m.in. Robert Bąkiewicz (lider „ROP”), redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz oraz posłowie PiS - w tym Antoni Macierewicz. Później pojawił się również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby TK. Policja rozmontowała barierki, ustawione tam wcześniej przez manifestujących.

Interweniowała policja. Mundurowi odsuwali manifestantów
Po ślubowaniu Maciej Berek i inni sędziowie TK wybrani w tej kadencji przez Sejm przyjechali do gmachu Trybunału. Grupa protestujących usiłowała zablokować ich wjazd. Interweniowała policja, która odsunęła manifestujących od bramy wjazdowej.

Kiedy samochód z Berkiem i sędziami wjeżdżał na teren TK, manifestujący krzyczeli: „Uzurpator!” , „Targowica”, „Zamach stanu!”, odśpiewali „Rotę”, a następnie hymn państwowy.

Robert Bąkiewicz: „Nie poddajemy się"
Prezes TK Bogdan Święczkowski, który rozmawiał w Trybunale z Berkiem, poinformował następnie protestujących i dziennikarzy, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, że uznaje on środowe ślubowanie „za złożone w jego obecności”. Święczkowski dodał, że pismo do prezydenta w tej sprawie skieruje jeszcze w środę.

Po kilkudziesięciu minutach, gdy auto, którym przyjechał Berek, odjechało, protestujący ustawili ponownie wzdłuż ogrodzenia TK barierki, wcześniej usunięte przez policję. Zapowiedzieli dalsze działania. Lider ROP Robert Bąkiewicz zadeklarował: „nie poddajemy się”.

Stołeczna policja, która zabezpieczała teren wokół TK, wydała komunikat, w którym odniosła się do informacji niektórych mediów na temat działań funkcjonariuszy. Podkreśliła, że nie prowadzi żadnych działań wymierzonych w Trybunał Konstytucyjny ani w jego niezależność.

Wszystkie te czynności odbywają się jawnie, w obecności kamer telewizyjnych i dziennikarzy, a ich przebieg może być na bieżąco oceniany przez opinię publiczną. Pomimo spokojnej i profesjonalnej postawy policjantów, którzy zachowują opanowanie również w obliczu prowokacyjnych zachowań kierowanych pod ich adresem, w przekazie niektórych redakcji prasowych i telewizyjnych pojawiają się informacje o rzekomym „szturmie” funkcjonariuszy na Trybunał” - zaznaczyła KSP.

Prezydent: „Z całą pewnością nie jest sędzią TK"
Tymczasem prezydent Karol Nawrocki powiedział, że „nie wie, przed kim” Maciej Berek „przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP”. A jeżeli nie dokonał tej oczywistej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią TK - stwierdził.

Podczas konferencji po spotkaniu z prezydentem Czarnogóry, prezydent Nawrocki został zapytany o to, że wybrany przez Sejm we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek, złożył w środę rano w Sejmie ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”.

Prezydent stwierdził, że żadne ślubowanie w środę rano nie mogło się odbyć, gdyż on jako prezydent wypełnia obecnie inne obowiązki, związane z wizytą delegacji z Czarnogóry. - Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i polskim prawem, to odbywało się to poza mną - powiedział Nawrocki.

- Nie wiem, przed kim przysięgał minister Berek, ale na pewno nie przed prezydentem, a jeżeli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku (...) to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego - stwierdził prezydent.

Dodał, że w poprzednich latach ślubowania odbywały się na uroczystościach organizowanych przez prezydenta w Pałacu Prezydenckim.

Mówi Arkadiusz Myrcha Mówi Arkadiusz Myrcha
TAGI: Trybunał KonstytucyjnymanifestacjaWarszawaMaciej Berekzaprzysiężenie
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Włoska prasa po operacji papieża: szok i niepewność, możliwy nowy etap pontyfikatu

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

Sędzia Maciej Berek przyjechał do siedziby TK. Nie został dopuszczony do orzekania

W środę rano w Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu…

Michał Zaręba PAP KB
2026-10-14, 14:30
KRAJ I ŚWIAT

Włoska prasa po operacji papieża: szok i niepewność, możliwy nowy etap pontyfikatu

Zdiagnozowanie u Leona XIV nowotworu płuca usuniętego podczas operacji wywołało szok w Watykanie - podkreślają włoskie media. Wysportowany 71-letni papież…

PAP TB
2026-10-14, 11:01
KRAJ I ŚWIAT

Żandarmeria i prokuratura wojskowa badają sprawę fragmentów obiektu latającego na plaży w Karwi

Zgłoszenie o natrafieniu przez osobę postronną na obiekt przypominający drona wpłynęło do służb we wtorek około godz. 18.30.

PAP KB
2026-10-13, 22:59
KRAJ I ŚWIAT

Donald Trump o bazie wojskowej USA w Polsce: „Zobaczymy, ale oni za nią zapłacą"

Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podjął ostatecznej decyzji co do amerykańskiej bazy w Polsce. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że…

IAR KB
2026-10-13, 20:57
KRAJ I ŚWIAT

W klinice Gemelli w Rzymie zakończyła się operacja papieża Leona XIV. Usunięto guzek z płuca

Zmiana została wykryta podczas rutynowych badań. Zabieg rozpoczął się we wtorek tuż po godz. 18.00 i trwał niecałe dwie godziny. Przebiegł pomyślnie…

KB PAP IAR
2026-10-13, 20:51
KRAJ I ŚWIAT

Meta usunęła z Facebooka i Instagrama ok. 3,7 mln kont służących do oszustw finansowych

Twórcy stron i profili wyłudzali środki od użytkowników m.in. z USA, Wielkiej Brytanii i Polski - podał we wtorek gigant cyfrowy. Kasowani kont to część…

PAP KB
2026-10-13, 18:00
KRAJ I ŚWIAT

Już dziewięć zarzutów dla 46-latka z Obornik, który groził premierowi, politykom i dziennikarce [aktualizacja]

Zarzuty znieważenia odnoszą się do materiałów umieszczanych w mediach społecznościowych i dotyczą premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza…

Redakcja KB IAR
2026-10-13, 17:30
KRAJ I ŚWIAT

Szef MON chce wykonania „małego przeglądu strategicznego”. Chodzi o „najważniejsze potrzeby” wojska

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek, że podczas zaplanowanej tego dnia odprawy z dowódcami wyda m.in. szefowi Sztabu Generalnego…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-13, 13:11
KRAJ I ŚWIAT

W Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie stacji Starlink

Szef MSWiA Marcin Kierwiński, zaznaczył, że była to akcja sabotażowa i dywersyjna. Czynności zatrzymania realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów…

Redakcja KB PAP
2026-10-12, 19:30
KRAJ I ŚWIAT

Szef MSWiA: „135 osób zostało zatrzymanych w związku z aktami agresji w szkołach"

Marcin Kierwiński poinformował, że po zdarzeniach z ubiegło tygodnia i atakach w szkołach pod Wyszkowem i w Ostrołęce policja kontynuuje kompleksową akcję…

IAR PAP KB
2026-10-12, 16:00
KRAJ I ŚWIAT

Poznaliśmy laureatów ekonomicznej nagrody Nobla. To Robert E. Hall i Michael Woodford [Relacja PR PiK]

Tegoroczny ekonomiczny Nobel przyznano w poniedziałek za „mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji”; laureatami zostali Robert E. Hall oraz…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-10-12, 12:21
KRAJ I ŚWIAT

Policja zatrzymała mężczyznę, który groził premierowi i planował na niego atak

Marcin Kierwiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował w serwisie X, że mężczyzna, który planował zamach na premiera Donalda…

PAP IAR BN
2026-10-11, 17:19
więcej wiadomości
0:00 0:00