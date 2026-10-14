Sędzia Maciej Berek przyjechał do siedziby TK. Nie został dopuszczony do orzekania

W środę rano w Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości. Przed budynkiem odbył się protest. Wypowiedź prezydenta RP skomentował wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, polityk z Pomorza i Kujaw.

- W kwestii wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego rola prezydenta ogranicza się wyłącznie do odbioru ślubowania - ocenia Arkadiusz Myrcha. - To jest kwestia jego mniej lub bardziej prywatnych opinii. Sytuacja pana sędziego Macieja Berka wynika wyłącznie właśnie z bierności pana prezydenta, który przypisuje sobie rolę osoby czy instytucji, która może zaingerować i podważyć wybór dokonany przez Sejm . Jest to działanie absolutnie poza ramami prawa. Sędzia Berek, tak jak inni sędziowie, po prostu został zmuszony do podjęcia takich kroków i koniec.

Zapytaliśmy wiceministra Myrchę również o protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym i o to, czy rządzący podejmą próbę wyjścia z konfliktowej sytuacji.

wystarczy przestrzegać tego, co stanowi polskie ustawodawstwo i polska konstytucja . Sędziowie zostali wybrani w procedurze prawidłowej, nikt nie zakwestionował procedury sejmowej i wystarczy, że osoby wybrane po prostu zostaną dopuszczone do orzekania, zostanie zwołane Zgromadzenie Ogólne w Trybunale i proszę mi wierzyć, z dnia na dzień sytuacja zostanie rozwiązana.



Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, uzasadniając zorganizowanie uroczystości ślubowania w Sejmie , przywołał opublikowaną we wtorek opinię Komisji Weneckiej, w której oceniono, że dopełnienie aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta jest możliwe „pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów, w tym złożenia ślubowania w przepisanej formie, należytego zweryfikowania jego wykonania oraz skierowania i przekazania go prezydentowi”. - Na pewno sytuacja wokół Trybunału jest dość gorąca, jednak jej rozwiązanie wydaje się prostsze, niż się wielu osobom wydaje. Po prostu. Sędziowie zostali wybrani w procedurze prawidłowej, nikt nie zakwestionował procedury sejmowej i wystarczy, że osoby wybrane po prostu zostaną dopuszczone do orzekania, zostanie zwołane Zgromadzenie Ogólne w Trybunale i proszę mi wierzyć,





Interweniowała policja. Mundurowi odsuwali manifestantów



Robert Bąkiewicz: „Nie poddajemy się"



policja,

nie prowadzi żadnych działań wymierzonych w Trybunał Konstytucyjny ani w jego niezależność.

Prezydent: „Z całą pewnością nie jest sędzią TK"

Przypomnijmy: Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwały przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej” z policją. Wśród protestujących byli m.in. Robert Bąkiewicz (lider „ROP”), redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz oraz posłowie PiS - w tym Antoni Macierewicz. Później pojawił się również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby TK. Policja rozmontowała barierki, ustawione tam wcześniej przez manifestujących.Po ślubowaniu Maciej Berek i inni sędziowie TK wybrani w tej kadencji przez Sejm przyjechali do gmachu Trybunału. Grupa protestujących usiłowała zablokować ich wjazd. Interweniowała policja, która odsunęła manifestujących od bramy wjazdowej.Kiedy samochód z Berkiem i sędziami wjeżdżał na teren TK, manifestujący krzyczeli: „Uzurpator!” , „Targowica”, „Zamach stanu!”, odśpiewali „Rotę”, a następnie hymn państwowy.Prezes TK Bogdan Święczkowski, który rozmawiał w Trybunale z Berkiem, poinformował następnie protestujących i dziennikarzy, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, że uznaje on środowe ślubowanie „za złożone w jego obecności”. Święczkowski dodał, że pismo do prezydenta w tej sprawie skieruje jeszcze w środę.Po kilkudziesięciu minutach, gdy auto, którym przyjechał Berek, odjechało, protestujący ustawili ponownie wzdłuż ogrodzenia TK barierki, wcześniej usunięte przez policję. Zapowiedzieli dalsze działania. Lider ROP Robert Bąkiewicz zadeklarował: „nie poddajemy się”.Stołecznaktóra zabezpieczała teren wokół TK, wydała komunikat, w którym odniosła się do informacji niektórych mediów na temat działań funkcjonariuszy. Podkreśliła, że” - zaznaczyła KSP.Tymczasem prezydent Karol Nawrocki powiedział, że „” Maciej Berek „”. A jeżeli nie dokonał tej oczywistej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią TK - stwierdził.Podczas konferencji po spotkaniu z prezydentem Czarnogóry, prezydent Nawrocki został zapytany o to, że wybrany przez Sejm we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek, złożył w środę rano w Sejmie ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”.Prezydent stwierdził, że żadne ślubowanie w środę rano nie mogło się odbyć, gdyż on jako prezydent wypełnia obecnie inne obowiązki, związane z wizytą delegacji z Czarnogóry. -- powiedział Nawrocki.- stwierdził prezydent.Dodał, że w poprzednich latach ślubowania odbywały się na uroczystościach organizowanych przez prezydenta w Pałacu Prezydenckim.