Narkotyki warte ponad 650 tysięcy złotych zabezpieczone w Kujawsko-Pomorskiem. Dwie osoby aresztowane

Ponad 650 tysięcy złotych – tyle według śledczych wynosi wartość narkotyków zabezpieczonych w sprawie dotyczącej handlu nielegalnymi substancjami w województwie kujawsko-pomorskim. Zarzuty usłyszały cztery osoby, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych na trzy miesiące.

Duże ilości narkotyków w Przyłękach i Zielonce



Śledztwo w sprawie wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych nadzoruje Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy. Postępowanie prowadzi Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.



Sprawa rozpoczęła się 11 maja 2026 roku. Wówczas w miejscowościach Przyłęki i Zielonka ujawniono u Jarosława D. znaczne ilości narkotyków. Zabezpieczono ponad pół kilograma ziela konopi o wartości kilkunastu tysięcy złotych oraz ponad 80 gramów kokainy, której wartość oszacowano na ponad 20 tysięcy złotych. Znaleziono również substancje psychotropowe, w tym niespełna 100 gramów 4-CMC i 90 gramów 3-CMC.



Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał nabywać narkotyki od nieustalonej dotąd osoby, a następnie przechowywać je i porcjować w celu dalszej sprzedaży.



Kolejne zatrzymania i narkotyki warte ponad pół miliona złotych



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie w ubiegłym tygodniu trzech kolejnych osób podejrzewanych o udział w obrocie narkotykami. To Sebastian P., Rafał B. i Michał Ł.



Podczas czynności przy jednym z zatrzymanych ujawniono ponad kilogram marihuany, ponad 400 gramów kokainy o wartości rynkowej przekraczającej 100 tysięcy złotych oraz ponad 10 kilogramów mefedronu. Wartość tej ostatniej substancji oszacowano na ponad 500 tysięcy złotych.



Łączna wartość zabezpieczonych w sprawie nielegalnych substancji przekracza 650 tysięcy złotych.



Cztery osoby z zarzutami. Dwie trafiły do aresztu



Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.



Jarosław D. usłyszał 36 zarzutów, Michał Ł. – 33, natomiast Rafał B. i Sebastian P. usłyszeli po jednym zarzucie.



W ramach zabezpieczenia przyszłych kar i środków majątkowych prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu mienia podejrzanych. Obejmuje ono nowy sportowy samochód o wartości 300 tysięcy złotych oraz kryptowaluty.



Prokurator wystąpił również do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie Jarosława D. i Michała Ł. na okres trzech miesięcy. Sąd uwzględnił oba wnioski.



Grozi im do 20 lat więzienia



Sprawa jest w toku. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa, zgodnie z przyjętą kwalifikacją prawną, grozi kara od 2 do 20 lat pozbawienia wolności.



Podejrzani nie zostali prawomocnie skazani.