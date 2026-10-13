Narkotyki warte ponad 650 tysięcy złotych zabezpieczone w Kujawsko-Pomorskiem/fot. KMP w Bydgoszczy
Bydgoszcz

Narkotyki warte ponad 650 tysięcy złotych zabezpieczone w Kujawsko-Pomorskiem. Dwie osoby aresztowane

Narkotyki warte ponad 650 tysięcy złotych zabezpieczone w Kujawsko-Pomorskiem/fot. KMP w Bydgoszczy
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Ponad 650 tysięcy złotych – tyle według śledczych wynosi wartość narkotyków zabezpieczonych w sprawie dotyczącej handlu nielegalnymi substancjami w województwie kujawsko-pomorskim. Zarzuty usłyszały cztery osoby, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych na trzy miesiące.

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Duże ilości narkotyków w Przyłękach i Zielonce

Śledztwo w sprawie wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych nadzoruje Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy. Postępowanie prowadzi Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.

Sprawa rozpoczęła się 11 maja 2026 roku. Wówczas w miejscowościach Przyłęki i Zielonka ujawniono u Jarosława D. znaczne ilości narkotyków. Zabezpieczono ponad pół kilograma ziela konopi o wartości kilkunastu tysięcy złotych oraz ponad 80 gramów kokainy, której wartość oszacowano na ponad 20 tysięcy złotych. Znaleziono również substancje psychotropowe, w tym niespełna 100 gramów 4-CMC i 90 gramów 3-CMC.

Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał nabywać narkotyki od nieustalonej dotąd osoby, a następnie przechowywać je i porcjować w celu dalszej sprzedaży.

Kolejne zatrzymania i narkotyki warte ponad pół miliona złotych

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie w ubiegłym tygodniu trzech kolejnych osób podejrzewanych o udział w obrocie narkotykami. To Sebastian P., Rafał B. i Michał Ł.

Podczas czynności przy jednym z zatrzymanych ujawniono ponad kilogram marihuany, ponad 400 gramów kokainy o wartości rynkowej przekraczającej 100 tysięcy złotych oraz ponad 10 kilogramów mefedronu. Wartość tej ostatniej substancji oszacowano na ponad 500 tysięcy złotych.

Łączna wartość zabezpieczonych w sprawie nielegalnych substancji przekracza 650 tysięcy złotych.

Cztery osoby z zarzutami. Dwie trafiły do aresztu

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jarosław D. usłyszał 36 zarzutów, Michał Ł. – 33, natomiast Rafał B. i Sebastian P. usłyszeli po jednym zarzucie.

W ramach zabezpieczenia przyszłych kar i środków majątkowych prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu mienia podejrzanych. Obejmuje ono nowy sportowy samochód o wartości 300 tysięcy złotych oraz kryptowaluty.

Prokurator wystąpił również do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie Jarosława D. i Michała Ł. na okres trzech miesięcy. Sąd uwzględnił oba wnioski.

Grozi im do 20 lat więzienia

Sprawa jest w toku. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa, zgodnie z przyjętą kwalifikacją prawną, grozi kara od 2 do 20 lat pozbawienia wolności.

Podejrzani nie zostali prawomocnie skazani.

Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
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