Szef MSWiA: „135 osób zostało zatrzymanych w związku z aktami agresji w szkołach"

Marcin Kierwiński poinformował, że po zdarzeniach z ubiegło tygodnia i atakach w szkołach pod Wyszkowem i w Ostrołęce policja kontynuuje kompleksową akcję związaną z zabezpieczeniem szkół.

- To już jest ponad 80 tysięcy placówek, które zostały przez te dni sprawdzone - mówił szef MSWiA. - Od wczorajszego raportu jest 18 nowych osób zatrzymanych, czyli łącznie liczba zatrzymanych to 135 osób. Bezpieczeństwa w szkołach strzeże 20 tysięcy policjantów. Z perspektywy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości sytuacja w sieci powoli zaczyna się stabilizować.



Minister Kierwiński zapewnił, że jeśli sytuacja będzie eskalować, policja jest gotowa na podjęcie kolejnych działań.



Jak czytamy na profilu Polskiej Policji na platformie X, na terenie kraju nadal trwają działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.





Do godziny 06:00 odnotowano 311 zdarzeń, po których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.





Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.

Przypomnijmy, jakie wydarzenia zmobilizowały służby do wzmożnej czujności:

