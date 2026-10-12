Szef MSWiA: „135 osób zostało zatrzymanych w związku z aktami agresji w szkołach"

Marcin Kierwiński poinformował, że po zdarzeniach z ubiegło tygodnia i atakach w szkołach pod Wyszkowem i w Ostrołęce policja kontynuuje kompleksową akcję związaną z zabezpieczeniem szkół.
- To już jest ponad 80 tysięcy placówek, które zostały przez te dni sprawdzone - mówił szef MSWiA. - Od wczorajszego raportu jest 18 nowych osób zatrzymanych, czyli łącznie liczba zatrzymanych to 135 osób. Bezpieczeństwa w szkołach strzeże 20 tysięcy policjantów. Z perspektywy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości sytuacja w sieci powoli zaczyna się stabilizować.
Minister Kierwiński zapewnił, że jeśli sytuacja będzie eskalować, policja jest gotowa na podjęcie kolejnych działań.
Jak czytamy na profilu Polskiej Policji na platformie X, na terenie kraju nadal trwają działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.
Przypomnijmy, jakie wydarzenia zmobilizowały służby do wzmożnej czujności:
- w czwartek (8 października) w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła.
- Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.
- Z kolei w sobotę (10 października) 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie. Kobieta usłyszała w niedzielę 5 zarzutów.
- Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.
- Wcześniej w Książkach, w Kujawsko-Pomorskiem, 13-latek miał planować zamach w swojej szkole. Do placówki wniósł plecak, a w nim m.in. tasak.