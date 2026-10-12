Policyjny patrol w jednej z krakowskich szkół/fot. PAP/Art Service
KRAJ I ŚWIAT

Szef MSWiA: „135 osób zostało zatrzymanych w związku z aktami agresji w szkołach"

Policyjny patrol w jednej z krakowskich szkół/fot. PAP/Art Service
Wielkość czcionkiAa

Marcin Kierwiński poinformował, że po zdarzeniach z ubiegło tygodnia i atakach w szkołach pod Wyszkowem i w Ostrołęce policja kontynuuje kompleksową akcję związaną z zabezpieczeniem szkół.

W Bydgoszczy narada dyrektorów szkół, kuratorium oświaty i wojewody. Po atakach nożowników w szkołach
W Bydgoszczy narada dyrektorów szkół, kuratorium oświaty i wojewody. Po atakach nożowników w szkołach
Dr Łukasz Napiórkowski: Mamy do czynienia z serią bardzo niepokojących incydentów bezpieczeństwa [Rozmowa Dnia]
W najbliższy poniedziałek toruńskie szkoły i przedszkola będą funkcjonować zgodnie z planem
Jak radzić sobie ze stresem? Po ostatnich wydarzeniach w szkołach warto porozmawiać z dziećmi
Grupy wsparcia dla rodziców. Konsultacje psychologiczne dla uczniów. Toruń reaguje na kryzys
Co drugi uczeń w Kujawsko-Pomorskiem nie poszedł do szkoły. Policjanci skontrolowali 1100 placówek
Szkoła będzie mogła sprawdzić zawartość plecaka. To wniosek sztabu kryzysowego w Toruniu

- To już jest ponad 80 tysięcy placówek, które zostały przez te dni sprawdzone - mówił szef MSWiA. - Od wczorajszego raportu jest 18 nowych osób zatrzymanych, czyli łącznie liczba zatrzymanych to 135 osób. Bezpieczeństwa w szkołach strzeże 20 tysięcy policjantów. Z perspektywy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości sytuacja w sieci powoli zaczyna się stabilizować.

Minister Kierwiński zapewnił, że jeśli sytuacja będzie eskalować, policja jest gotowa na podjęcie kolejnych działań.

Jak czytamy na profilu Polskiej Policji na platformie X, na terenie kraju nadal trwają działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.


Do godziny 06:00 odnotowano 311 zdarzeń, po których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.


Przypomnijmy, jakie wydarzenia zmobilizowały służby do wzmożnej czujności:
  • w czwartek (8 października) w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła.
  • Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.
  • Z kolei w sobotę (10 października) 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie. Kobieta usłyszała w niedzielę 5 zarzutów.
  • Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.
  • Wcześniej w Książkach, w Kujawsko-Pomorskiem, 13-latek miał planować zamach w swojej szkole. Do placówki wniósł plecak, a w nim m.in. tasak.
O obecnej sytuacji w Kujawsko-Pomorskiem pisaliśmy tutaj: W Bydgoszczy narada dyrektorów szkół, kuratorium oświaty i wojewody. Po atakach nożowników w szkołach

Mówi szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Poznaliśmy laureatów ekonomicznej nagrody Nobla. To Robert E. Hall i Michael Woodford [Relacja PR PiK]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

Szef MSWiA: „135 osób zostało zatrzymanych w związku z aktami agresji w szkołach"

Marcin Kierwiński poinformował, że po zdarzeniach z ubiegło tygodnia i atakach w szkołach pod Wyszkowem i w Ostrołęce policja kontynuuje kompleksową akcję związaną…

IAR PAP KB
2026-10-12, 16:00
KRAJ I ŚWIAT

Poznaliśmy laureatów ekonomicznej nagrody Nobla. To Robert E. Hall i Michael Woodford [Relacja PR PiK]

Tegoroczny ekonomiczny Nobel przyznano w poniedziałek za „mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji”; laureatami zostali Robert E. Hall oraz Michael…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-10-12, 12:21
KRAJ I ŚWIAT

Policja zatrzymała mężczyznę, który groził premierowi i planował na niego atak

Marcin Kierwiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował w serwisie X, że mężczyzna, który planował zamach na premiera Donalda Tuska…

PAP IAR BN
2026-10-11, 17:19
KRAJ I ŚWIAT

Szedł ulicą z nożem kuchennym, ruszył w kierunku policjanta. Padły strzały, nie żyje 41-latek

41-letni mężczyzna, który z nożem kuchennym szedł ulicą Lwowską w Nowym Sączu, zmarł w szpitalu po postrzeleniu przez policjanta - poinformowała PAP w niedzielę…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-11, 16:01
KRAJ I ŚWIAT

Zamach na premiera RP i szefa MON? „Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie"

Jak poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka - do policji wypłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kam…

PAP TB
2026-10-11, 14:22
KRAJ I ŚWIAT

Premier o atakach w szkołach: potrzebujemy współpracy policji, służb, nauczycieli i rodziców

Przez ostatnie trzy dni w zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych zaangażowanych było około 40 tys. policjantów.

PAP TB
2026-10-11, 10:50
KRAJ I ŚWIAT

21-latka zaatakowała nożem trzy osoby w szkole dla dorosłych w Warszawie [aktualizacja]

Ranna 17-latka trafiła do szpitala, pozostałe dwie kobiety doznały drobnych obrażeń — poinformował kom. Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej …

PAP TB
2026-10-10, 15:45
KRAJ I ŚWIAT

Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji. Dziewięciu z nich odniosło obrażenia

Do wypadku, w którym przewożący turystów z Polski autokar zderzył się z innym pojazdem, doszło w piątek w pobliżu Izmiru. Dziewięciu Polaków zostało poszkodowanych…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-10, 11:36
KRAJ I ŚWIAT

76 osób zatrzymanych w całej Polsce, w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa w szkołach

Polska Policja podała w swoich mediach społecznościowych, że w całej Polsce funkcjonariusze skontrolowali niemal 50 tysięcy szkół. Doszło do zatrzymania 76 osób…

BN
2026-10-10, 10:02
KRAJ I ŚWIAT

Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu KO

O natychmiastowym zawieszeniu Michała Kołodziejczaka (założyciela Agrounii) w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej poinformował jego szef Zbigniew Konwiński…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-10, 08:47
KRAJ I ŚWIAT

Jest areszt dla 19-latka po ataku w Ostrołęce. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce zdecydował o aresztowaniu 19-latka, który w miejscowym Zespole Szkół Zawodowych nr 4 zaatakował nożem uczniów, pracowników szkoły i przypadkowych…

DW PAP
2026-10-09, 21:00
KRAJ I ŚWIAT

Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Laureatką jest 85-letnia Navanethem „Navi” Pillay [Relacja PR PiK]

Zdobywczyni pokojowego Nobla była pierwszą kobietą wykonującą zawód prawniczy w prowincji RPA Natal (1967 rok) oraz pierwszą nie-białą kobietą w Sądzie Najwyższym…

Redakcja PAP KB
2026-10-09, 11:13
więcej wiadomości
0:00 0:00