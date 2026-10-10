Koszykarki Energi Toruń po pierwszej porażce w sezonie wracają na własny parkiet. Relacja w PR PiK/fot. Patryk Głowacki
Toruń

Katarzynki chcą wrócić na zwycięską ścieżkę! W sobotę podejmą Jeleniogórzanki. Relacja w PR PiK

Koszykarki Energi Toruń po pierwszej porażce w sezonie wracają na własny parkiet. Relacja w PR PiK/fot. Patryk Głowacki
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Koszykarki Energi Toruń po pierwszej porażce w sezonie wracają na własny parkiet. W sobotę o godz. 17:00 Katarzynki podejmą Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra, który rozpoczął rozgrywki od trzech porażek. Relacja ze spotkania w audycji „Muzyka i sport” w Polskim Radiu PiK.

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Energa zaczęła sezon od dwóch zwycięstw. Najpierw wygrała derby 69:62, a następnie pokonała Zagłębie Sosnowiec 76:61. W tamtym meczu pierwszoplanowe role odegrały Ta’Mia Scott, która zdobyła 29 punktów, oraz Animam – autorka 15 punktów i aż 20 zbiórek. Pierwsza porażka przyszła w środę w Lublinie. Torunianki jeszcze w trzeciej kwarcie prowadziły 36:34, ale później AZS UMCS przejął kontrolę nad meczem i wygrał 69:54. Enerdze mocno dała się we znaki słabsza trzecia kwarta, przegrana 12:25. Zespół wciąż musiał sobie radzić bez kontuzjowanej Weroniki Preihs.

Sobotni rywal Katarzynek rozpoczął sezon znacznie gorzej. Wichoś Jelenia Góra przegrał trzy pierwsze spotkania, w tym 60:114 z AZS-em UMCS Lublin i 69:111 w Bochni. Mimo słabych wyników ma jednak zawodniczkę, na którą Energa będzie musiała szczególnie uważać – Isidora Tripković jest liderką ligi pod względem zdobywanych punktów. Po toruńskiej stronie wiele zależeć będzie przede wszystkim od skuteczności Scott oraz walki pod tablicami, gdzie od początku sezonu bardzo mocnym punktem Energi jest Animam. Po dwóch zwycięstwach i porażce w Lublinie Katarzynki będą zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania.

Energa Toruń – Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra – sobota, godz. 17:00. Relacja w audycji „Muzyka i sport” w Polskim Radiu PiK.

Gdzie: Toruń
Dyscyplina: koszykówka
TAGI: Energa ToruńIsands JTEC Wichoś Jelenia GóraPGE Basket Liga Kobietkoszykówka kobietKatarzynkiTa’Mia ScottJack AnimamWeronika PreihsIsidora TripkovićAZS UMCS LublinZagłębie Sosnowieckoszykówka ToruńMuzyka i sportPolskie Radio PiKsport w Toruniu
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