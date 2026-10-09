Apele do rodziców po atakach w szkołach. Policja prosi dyrektorów o bliską współpracę

Komunikaty od pedagoga szkolnego otrzymali m.in. rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy. Mają zgłaszać informacje o możliwości posiadania przez uczniów niebezpiecznych przedmiotów i rozmawiać z dziećmi.

Apele do rodziców wysłała Agata Żmijewska, pedagog SP nr 63 w Bydgoszczy. - Obserwujemy w ostatnim czasie dużo problemów uczniów z emocjami – mówi. - Mają trudności relacyjne - nie tylko z rówieśnikami, ale też z rodzicami. Obserwujemy dużą skalę rozwodów i uważam, że to ważny problem. Rodzice się rozwodzą, walczą o dzieci, a te znajdują się przez to w tragicznej sytuacji. Może to wywołać agresję i różne ciężkie stany psychiczne.



Jak dodaje pedagog, coraz częściej zgłaszają się do niej uczniowie, którzy pokazują wiadomości od rówieśników, którzy mają myśli samobójcze, albo dopuszczają się samookaleczeń. – Przychodzą do mnie, bo martwią się o swoich kolegów. Kiedy dostaję takie zgłoszenie, jestem zobowiązana poinformować rodziców takiego dziecka, a z nim przeprowadzić tzw. rozmowę kryzysową, a także podjąć dalsze kroki, w zależności od potrzeb.



Mówi pedagog szkolny Agata Żmijewska:



a gdy dzieje się coś złego, reagować i nie bać się szukać pomocy.

Jak przeciwdziałać atakom, do jakich doszło w szkołach na Mazowszu? Pedagog radzi, by dużo rozmawiać z dziećmi, także o bezpieczeństwie, być uważnym na ich potrzeby, zwracać uwagę na trudności z emocjami,