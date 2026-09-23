Pirat drogowy pędził obwodnicą Inowrocławia. Jechał o 116 km/godz. za szybko!

2026-09-23, 10:35 DW

35-letni kierowca jechał z prędkością o 116 km/godz. większą od obowiązującego ograniczenia/ Fot. KPP w Inowrocławiu

Kierowca Audi został zatrzymany przez patrol grupy speed. Policyjny miernik pokazał 216 km/godz.

35-letni kierowca jechał na obwodnicy Inowrocławia z prędkością o 116 km/godz. większą od tej, na którą w tym miejscu pozwalają przepisy - pędził 216 km/godz.



- Policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości 2 500 złotych. Do jego konta dopisanych zostało również 15 punktów karnych - informują policjanci. I przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków.