Pirat drogowy pędził obwodnicą Inowrocławia. Jechał o 116 km/godz. za szybko!

2026-09-23, 10:35  DW
35-letni kierowca jechał z prędkością o 116 km/godz. większą od obowiązującego ograniczenia/ Fot. KPP w Inowrocławiu

35-letni kierowca jechał z prędkością o 116 km/godz. większą od obowiązującego ograniczenia/ Fot. KPP w Inowrocławiu

Kierowca Audi został zatrzymany przez patrol grupy speed. Policyjny miernik pokazał 216 km/godz.

35-letni kierowca jechał na obwodnicy Inowrocławia z prędkością o 116 km/godz. większą od tej, na którą w tym miejscu pozwalają przepisy - pędził 216 km/godz.

- Policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości 2 500 złotych. Do jego konta dopisanych zostało również 15 punktów karnych - informują policjanci. I przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków.

Region

Akcja po sabotażu w Elektrowni Wodnej Żur. Na koniec okazało się, że to ćwiczenia ZORZA-26

Akcja po sabotażu w Elektrowni Wodnej Żur. Na koniec okazało się, że to ćwiczenia „ZORZA-26”

2026-09-23, 11:28
W Kujawsko-Pomorskiem zatrzymano szefa grupy narkotykowej. Wpadły już 42 osoby [wideo, zdjęcia]

W Kujawsko-Pomorskiem zatrzymano szefa grupy narkotykowej. Wpadły już 42 osoby [wideo, zdjęcia]

2026-09-23, 10:00
W Inowrocławiu trwa spór o protest w Warszawie. Robili za tło konferencji Przemysława Czarnka

W Inowrocławiu trwa spór o protest w Warszawie. „Robili za tło konferencji Przemysława Czarnka”

2026-09-23, 09:30
Nie żyje bydgoska radna. Zmarła po wielomiesięcznej chorobie

Nie żyje bydgoska radna. Zmarła po wielomiesięcznej chorobie

2026-09-23, 09:02
Ataki na Polskę wyglądają na przypadkowe, ale to element szerszej operacji [Rozmowa Dnia]

„Ataki na Polskę wyglądają na przypadkowe, ale to element szerszej operacji” [Rozmowa Dnia]

2026-09-23, 08:55
Prawie pół miliona zniknęło z kasy bydgoskiego sądu. Polskie Radio PiK dotarło do nowych ustaleń

Prawie pół miliona zniknęło z kasy bydgoskiego sądu. Polskie Radio PiK dotarło do nowych ustaleń

2026-09-23, 08:00
Nowe utrudnienia na A1 z Gdańska do Łodzi. Jeden odcinek już otwarty, drugi zaraz rozkopią

Nowe utrudnienia na A1 z Gdańska do Łodzi. Jeden odcinek już otwarty, drugi zaraz rozkopią

2026-09-23, 07:20
Drugi etap budowy drogi do Małgorzatowa ruszy wiosną. Koszt całości to 55 milionów złotych

Drugi etap budowy drogi do Małgorzatowa ruszy wiosną. Koszt całości to 55 milionów złotych

2026-09-23, 06:34
Pawbeats na niezdobytym wcześniej szczycie: Jestem chyba dumny

Pawbeats na niezdobytym wcześniej szczycie: Jestem chyba dumny

2026-09-22, 22:38

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę